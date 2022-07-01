Чувашия — в лидерах по цифровизации здравоохранения

На прошедшем в Москве конгрессе «Национальное здравоохранение 2022», Минздрав России объявил итоги рейтинга развития цифровой зрелости регионов РФ в сфере здравоохранения за 1 квартал 2022 года. Чувашия вошла в ТОП-3 лидеров этого рейтинга, впереди нее — только Брянская область.

Наших медицинских руководителей этот результат особо не удивил. «Чувашия уже не первый год находится в числе регионов-лидеров по цифровизации здравоохранения, — отметил руководитель Минздрава республики Владимир Степанов. — Благодаря региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» нам удалось существенно модернизировать информационно-коммуникационную инфраструктуру учреждений, интегрировать в региональную медицинскую информационную систему все виды медицинских исследований».

Как сообщают в Минздраве Чувашии, все подразделения медицинских организаций, включая фельдшерско-акушерские пункты, даже самые отдаленные, сегодня подключены к высокоскоростной передаче данных в сети интернет, что дает возможность не только врачам, но и фельдшерам работать с электронной картой пациента. В прошлом году врачей первичного звена оснастили мобильными планшетами, благодаря которым они имеют доступ к медицинской информации о пациенте даже при посещении их на дому. Налажено информационное взаимодействие и обмен данными с федеральными системами по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, акушерству и гинекологии в едином цифровом пространстве.

СПРАВКА «СЧ»

Рейтинг развития цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения впервые был представлен в феврале 2021 года. Он отображает практическую эксплуатацию медицинских информационных систем в медицинских организациях, а также предоставление электронных услуг и сервисов для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг. Расчет рейтинга строится на достижении регионами показателей, результатов и контрольных точек федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» и рассчитывается на основании сведений подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.