В Чувашии педагоги активно осваивают самые современные IT-технологии

От компьютерной лингвистики до цифровой анимации

83 преподавателя колледжей и вузов Чувашии повысили цифровую грамотность в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Онлайн-курсы повышения квалификации по новым программам для IT-специальностей организованы на базе Университета Иннополис. По данным Минцифры России, в первом полугодии этого года, эти курсы прошли 11 тысяч российских преподавателей. В программу обучения вошли образовательные модули и видеоуроки, разработанные ведущими российскими компаниями и профильными вузами, а также новые образовательные программы по смежным IT-специальностям: «Компьютерная лингвистика» для преподавателей гуманитарных дисциплин и «Цифровая анимация» для веб-дизайнеров. Обучение продолжается — до конца года пройти такие курсы смогут почти 18 тысяч человек.