Университет включился в 10-часовой марафон

Студентов ЧГУ и его известных выпускников увидела вся страна — благодаря всероссийскому студенческому выпускному онлайн-марафону.

Организаторами марафона, прошедшего в минувшее воскресенье, стали Российское общество «Знание» и Минобрнауки России. На протяжении 10 часов в эфире шли мастер-классы от работодателей, HR-консультации по составлению резюме, панельные дискуссии ректоров российских университетов, презентации вузов, прямые включения с образовательных площадок и поздравления выпускников из разных стран. Количество просмотров трансляции в соцсети ВКонтакте превысило 2,5 миллиона, сообщают организаторы. Девять учебных заведений, в том числе и ЧГУ имени И.Н. Ульянова, подключились к марафону в режиме прямой трансляции, еще 14 вузов представили свои видеовизитки. Кроме того, семь подключений прошло из студий Всероссийского общества «Знание» в разных городах марафона.

Чувашский государственный университет презентовал на марафоне студенческое онлайн ток-шоу «Среди крыш» — проект, который третий сезон полностью готовится студентами вуза. В спецвыпуске для Всероссийского студенческого выпускного марафона приняли участие девять выпускников ЧГУ разных лет, известных далеко за пределами вуза. Среди них были, в частности, выпускник историко-филологического факультета, ректор ЧГУ Андрей Александров, выпускник экономического факультета, вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов и выпускник машиностроительного факультета, глава г. Чебоксары Олег Кортунов.