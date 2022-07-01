Чувашия вновь принимает спортсменов со всей страны

Состязания юных и перспективных

Слезы радости от побед и горечь разочарования от упущенных возможностей, обидные травмы и борьба до последних метров дистанции — весь спектр эмоций могли наблюдать любители «королевы спорта» на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, которое недавно завершилось на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах.

Столица нашей республики давно стала родным домом для отечественной «королевы спорта». В этом году Чебоксары уже приняли чемпионат России по спортивной ходьбе, мемориал Ардалиона Игнатьева, а после первенства страны как вишенка на торте — чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет в начале августа. Пока элита отечественной «королевы спорта» готовилась к главному старту сезона, молодые и перспективные дарования соперничали на дорожках «Олимпийского».

Правильная работа — залог быстрых секунд

Стометровка обычно привлекает внимание зрителей на любых состязаниях своей быстротечностью и высоким накалом борьбы. Конечно, наша легкая атлетика в последнее время не славилась быстрыми спринтерами, но где, как не на «смотре молодежи», искать талантливые бриллианты, которые нужно будет огранить.

Представитель Чувашии Александр Карпеев маленькими шажками улучшал свои результаты, но, видимо, сказался груз ответственности или атлет промахнулся с пиком формы, но в финал наш спортсмен не попал. «Пробежал плохо — для меня случился плохой день. На прошлых соревнованиях был результат гораздо лучше, а сейчас вообще ничего не чувствовал — свежести в ногах не было. Не удается на уровень выше выйти», — рассказал Александр.

А вот у бегуна из Свердловской области Егора Колотилова, который с 12 лет занимается легкой атлетикой, совсем другая ситуация. Во время предварительных забегов Егор не включал «газ» на полную, а равномерно распределял силы по всем забегам и… Правильный расчет вкупе с недавно найденным эффективным механизмом подготовки привели парня к золотой награде на стометровке!

«На самом деле для меня это не быстрые секунды. Постараюсь показать свой потенциал. Я не выкладывался на полную в полуфинале, чтобы сохранить свежесть и силы для битвы за медали, — поделился мнением Егор Колотилов. — В моем случае о быстрых секундах можно говорить только с этого года — до нынешнего сезона я работал неправильно. Сейчас делаю упор на отрезки».

От лыжных гонок до «королевы спорта»

Драматично развивались события на дистанции 100 метров с барьерами у прекрасной половины человечества. Этот вид всегда славится своей непредсказуемостью — история спорта знает много случаев, когда атлеты не справлялись с барьерами и просто падали с них. К сожалению, и забеги на дорожках «Олимпийского» без сложностей не обошлись — одна из спортсменок не справилась с барьерами и сошла с дистанции, а после заплакала…

СПРАВКА «СЧ» Всего в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет участвовали порядка 650 спортсменов из 66 российских регионов. Цвета нашей республики защищали 45 легкоатлетов.

Среди болельщиков на трибунах была и семья Уваровых — они прибыли в Чувашию во время отпуска из Республики Коми и вообще не планировали приходить на соревнования. Но проходили мимо, решили зайти на стадион и не пожалели. «Дома мы обычно посещаем лыжные гонки. А тут решили посмотреть на легкую атлетику. Я раньше занималась прыжками в высоту — мне они больше всего интересны, — рассказала Дарья Уварова.— Атмосфера нравится, национальный колорит, когда девушки в чувашских костюмах вручают медали. Приятно смотреть».

Когда спортсмены заканчивали свой вид программы, то сразу переходили в разряд зрителей и поддерживали своих друзей и подруг по региональной команде возгласами: «Давай, вперед, беги, беги!»

Из Удмуртии — в Чувашию

История одной из восходящих звездочек бега на средние и длинные дистанции Анны Красильниковой стартовала по спортивным меркам сравнительно недавно. Изначально она занималась лыжными гонками, но уже пять лет оттачивает навыки на беговых дорожках. После окончания школы в Удмуртии Анна вместе со своей сестрой (также спортсменкой Анастасией Красильниковой) должны были сделать свой выбор. В итоге они в 2021 году переехали в Чебоксары к известному тренеру Михаилу Кузнецову и теперь выступают за нашу республику. И проявляют себя триумфально! Анна на первенстве России выиграла два «золота» — на 800 метров и 1500 метров, а Анастасия победила на дистанции 3000 метров с препятствиями и, немного отстав от сестры, завоевала серебряную награду на 1500 метров.

«Я просто хотела начать бег поспокойнее — мы начали очень быстро, а ближе к концу темп стал немного падать, и я вышла вперед. Мы готовились к соревнованиям с апреля — у нас проходили сборы в Кисловодске, — сообщила Анна Красильникова. — Я начинала бегать с 3000 метров с препятствиями и 1500 метров. Потом ушла на 800 метров и 400 метров. Сейчас бегаю 800 и 1500. Лично для меня лучше бегать на стадионе, так как более просторно, а в манеже много толкучки, борьба идет за позицию».

Назло болезням и невзгодам…

Прежде чем он обосновался в нашей республике, довелось попутешествовать еще одному перспективному бегуну на 800 метров — Рудольфу Прокопюку. Рудольф родился в Краснодаре, потом переехал и выступал за Оренбург, а относительно недавно стал представлять нашу республику, попав в руки тренера Валентина Давалова. До первенства России сезон для Рудольфа складывался очень тяжело… Перед январским первенством ПФО в Ульяновске он пять дней болел, но вышел на дорожку и показал быстрые секунды. Дальше проблемы немного отошли на второй план, но тут новая напасть — заболела десна. Спортсмен сходил к врачу, и ему стало чуть легче. «Все с головы начинается — лучше о проблемах не думать. Как ты настроишься, так и побежишь. Главное, не падать духом», — заметил Рудольф, в итоге все-таки завоевавший бронзовую медаль!

Планшет для достижения прогресса

Одна из самых эффектных дисциплин в легкой атлетике — прыжки с шестом. Пока прекрасная половина выявляла сильнейшего в грациозном виде спорта, один из наставников каждый прыжок снимал на планшет. Как оказалось, это был тренер по прыжкам с шестом команды из Санкт-Петербурга Евгений Смирягин. Применением современных устройств для достижения прогресса никого не удивишь, но чтобы снимать прыжки каждого спортсмена — это редкость.

«Все-таки наша дисциплина техническая. Мне очень интересно посмотреть, как другие регионы работают и что у них выходит. Отталкиваясь от этого материала, я сам для себя делаю определенные выводы. Какие-то нюансы подмечаю в технике, отталкивании, постановке шеста перед прыжком», — сообщил Евгений. Кстати, его подопечной Ольге Алексеевой удалось завоевать бронзовую награду.

МНЕНИЯ

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр спорта Чувашии:

«Я думаю, что в проведении таких масштабных соревнований в нашей республике существует немалая заслуга наших прославленных атлетов. Чувашия подарила миру, Советскому Союзу, России немало знаменитых легкоатлетов, среди них олимпийские чемпионы Елена Николаева, Валентина Егорова, призеры Олимпийских игр Олимпиада Иванова, Татьяна Архипова. Мы гордимся их успехами и будем делать все возможное для того, чтобы спортивных звезд в Чувашии становилось больше».

ИРИНА ПРИВАЛОВА,

и.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики:

«Это первенство является одним из главных соревнований сезона. Юниоры до 20 лет — это наш резерв. После этих соревнований будет чемпионат России, который рассматривается основным стартом для всех наших ведущих спортсменов. Организация находится на высшем уровне. Я люблю сюда приезжать. Чувствуется, что это праздник. Поэтому можно сказать: «Малалла — вперед!»