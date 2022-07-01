Республика в событиях и лицах. 12-18 июля

12 июля

1908 — в г. Санкт-Петербурге родился Владимир Георгиевич Иванишин, автор первых чувашских симфонии и оперы, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. В историю музыки вошел как русский композитор, посвятивший себя чувашской музыкальной культуре.

1924 — в с. Можарки Цивильского уезда (ныне Янтиковского района) родился Петр Харитонович Бухтулов. 17 февраля 1945 года в бою на территории Словакии наводчик орудия 2-й батареи 1431-го легкоартиллерийского полка П. Бухтулов сжег 4 танка и 3 бронетранспортера врага. 15 мая 1946 года присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в г. Канаше.

13 июля

1918 — в с. Кладбищи Алатырского уезда (ныне с. Междуречье Алатырского района) родился Андрей Иванович Тупицын. Командир взвода 41-й гвардейской отдельной разведывательной роты 39-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант А. Тупицын руководил десантной группой по захвату плацдарма на правом берегу р. Днепр. Ворвавшись в окопы противника, наши бойцы в рукопашной cхватке уничтожили гарнизон опорного пункта и удерживали занимаемый рубеж до подхода подкреплений. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 года. Его именем названа улица в родном селе.

1924 — в Чебоксарах вышел в свет первый номер чувашского литературного журнала «Сунтал» (Наковальня). В 1946 году переименован в «Ялав» (Знамя). В 1984 году награжден орденом «Знак Почета».

1942 — в бою на окраине хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области экипаж тяжелого танка КВ-1 под командованием уроженца чувашского села Ямбулатово Республики Татарстан лейтенанта Семена Коновалова подбил 16 танков, 2 бронеавтомобиля и уничтожил 8 автомашин с живой силой противника. За этот уникальный подвиг 31 марта 1943 года наш земляк (его родители переехали в Татарскую АССР из Янтиковского района Чувашии в двадцатые годы) был удостоен звания Героя Советского Союза. Его именем в Казани названа улица, а на территории танкового командного училища установлены памятник и именной танк «Семен Коновалов», бронзовые бюсты Героя имеются также в районном центре Верхний Услон и в родном селе. Героизм советских танкистов во главе с командиром С. Коноваловым показан в художественном фильме «Несокрушимый», вышедшем на экраны страны в 2018 году.

14 июля

1895 — в с. Новые Айбеси Буинского уезда (ныне Алатырского района) родился Михаил Филиппович Акимов-Аруй, один из первых чувашских драматургов. Написанная им драма «Вăхăтсăр вилĕм» (Безвременная смерть) является первой национальной оригинальной пьесой, поставленной Чувашским театром в Казани. Постановщиком и исполнителем главной роли был сам автор.

1913 — в д. Сявал-Сирма Ядринского уезда (ныне Красноармейского района) родился Филипп Миронович Лукин, выдающийся композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Им написано более 800 песен, хоров, романсов, инструментальных пьес. Его именем названа детская музыкальная школа № 5, улица в Чебоксарах.

1916 — в деревне (ныне город) Козловка родился Александр Григорьевич Тухланов. С октября 1942 по май 1944 года совершил 136 успешных боевых вылетов. 2 августа 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улица и общеобразовательная школа в г. Козловка.

1919 — приказом Реввоенсовета Республики наш прославленный земляк, легендарный начальник 25-й дивизии В.И. Чапаев за взятие Уфы награжден орденом Красного Знамени. Свои первые боевые награды он получил в годы Первой мировой войны. Младший унтер-офицер Василий Чапаев за геройские подвиги удостоился трех Георгиевских крестов, Георгиевской медали и стал полным кавалером этой высшей награды для низших чинов.

1941 — в разгар сражений под Смоленском батарея капитана И.А. Флерова под Оршей впервые применила реактивные установки — легендарные «катюши». В составе первой батареи реактивной артиллерии были наши земляки И.Н. Конов, А.А. Захаров, С.П. Плисов, Д.М. Матвеев, А.П. Воробьев.

1978 — уроженка д. Сятры Цивильского района, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике Гиана Романова стала чемпионкой Европы. Чемпионка мира по легкоатлетическому кроссу, серебряный призер Кубка мира на 800 и 1500 м, четырехкратная победительница Кросса наций, семикратная чемпионка СССР.

15 июля

1900 — в д. Юмашево Цивильского уезда (ныне д. Буинск Урмарского района) родился Илья Семенович Аввакумов, первый архитектор г. Чебоксары, лауреат Государственной премии РСФСР. Окончил Московский высший художественно-технический институт. Работал архитектором проектно-консультационного бюро «Чувашстройконтора» и конторы «Чувашпроект». Один из авторов конкурсного проекта Дома Советов в столице Чувашии. Был главным архитектором городов Оренбург и Новороссийск.

1920 — в с. Ямской Посад Алатырского района (ныне в черте г. Алатырь) родился Александр Михайлович Осипов. Командир эскадрильи 569-го штурмового авиационного полка совершил 83 боевых вылета. Погиб на Балтийском море, протаранив вражеский корабль. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 года посмертно. Именем Героя названы морской теплоход, улица в г. Алатыре.

16 июля

1774 — предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев со своим отступавшим войском, потерпев поражение в Казани, ночью возле д. Нерядово нынешнего Мариинско-Посадского района переправился через Волгу и вступил на чувашскую землю. С 17 по 25 июля он прошел по территории Чувашского края по маршруту: д. Нерядово — с. Богатырево (Салтыганово) — д. Большая Яндоба — г. Курмыш — г. Алатырь. После ухода Пугачева с основным отрядом в разных местах северной части Чувашии вспыхнули бунты, была попытка захватить Ядрин. Окончательный бой с более чем 700 восставших чувашей состоялся у с. Хоршеваши (ныне в Красночетайском районе), погибло около 100 мятежников.

1945 — в г. Душанбе родилась Виктория Михайловна Демьянская, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Европы и мира по баскетболу в составе женской команды СССР. Будущая прославленная спортсменка переехала в Чебоксары с семьей в 1947 году, окончила среднюю школу № 3. После завершения спортивной карьеры работала в школах столицы Чувашии, заместителем директора Чебоксарской спортивной школы по баскетболу им. В.И. Грекова. Руководитель Совета ветеранов спорта Калининского района г. Чебоксары.

1995 — по решению Священного Синода на территории Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах открыто епархиальное православное духовное училище. За годы деятельности здесь подготовлено более 400 священнослужителей, большинство из которых служат в храмах на территории Чувашии. Многие выпускники продолжают свое образование в духовных семинариях и академиях.

17 июля

1922 — в чувашском селе Рысайкино ныне Похвистневского района Самарской области родился Федор Николаевич Ижедеров. 16 июля 1944 года в бою у с. Яр­човцы Тернопольской области он заменил выбывшего из строя командира роты, организовал отражение нескольких контратак противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Его именем названы улица и библиотека в родном селе.

1939 — на базе педагогического училища создан Алатырский учительский институт — учебное заведение с двухгодичным сроком обучения для подготовки учителей неполных средних школ. С началом Великой Отечественной войны институт закрыт.

1977 — уроженец с. Хыркасы Чебоксарского района, воспитанник Чебоксарского аэроклуба, мастер спорта СССР международного класса по парашютному спорту Василий Горшков стал победителем Кубка мира в классическом многоборье по прыжкам с парашютом в составе команды Советского Союза.

2001 — Священным Синодом Русской Православной Церкви уроженец с. Тарханы Буинского уезда (ныне Батыревского района) епископ Герман (в миру Григорий Афанасьевич Кокель) причислен к Собору новомучеников и исповедников Российских. В 1924 году принял постриг, рукоположен патриархом Тихоном в сан Ибресинского епископа, с 1925 года — епископ Алатырский. В 1926 году выслан за пределы Чувашии, служил на высших церковных должностях. В 1933 году арестован, приговорен к 10 годам лишения свободы. В лагере продолжал религиозную деятельность. В ноябре 1937 года Управлением НКВД по Амурской области обвинен в контрреволюционной пропаганде и расстрелян в одном из лагерей БАМлага. Реабилитирован в 1990 году. Днем памяти святомученика Германа принято считать 2 ноября.

18 июля

1890 — в д. Тренькасы Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района) родился Кирилл Егорович Егоров (Катнуй), один из первых организаторов театрального дела в Чувашии, заслуженный артист Чувашской АССР. Работал актером, помощником режиссера и директором Чувашского государственного академического драматического театра, помощником режиссера и актером студии «Чувашкино», художественным руководителем 2-го Чувашского государственного колхозного театра. Сыграл более 100 ролей.

1923 — в д. Елюккасы Цивильского уезда (ныне Цивильского района) родилась Серафима Фадеевна Лукина, почетный гражданин Цивильского района. Всю жизнь трудилась на фермах Чувашской сельскохозяйственной опытной станции свинаркой, дояркой, телятницей. За высокие производственные показатели в 1966 году удостоена звания Героя Социалистического Труда. За воспитание семерых детей удостоена знака Материнской славы 3-й степени.

1931 — в д. Староселка Цивильского района родился Анатолий Михайлович Михайлов, заслуженный деятель искусств Чувашии, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества. С 1990 года — президент Ассоциации композиторов Чувашии, председатель правления Музыкального общества Чувашской Республики. Автор романсов и песен на стихи чувашских поэтов, музыки к спектаклям, пьес для фортепиано, виолончели, духового оркестра.

1937 — Чрезвычайный XI съезд Советов Чувашии принял Конституцию Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики. Согласно статьям 157 и 158 государственными гербом и флагом ЧАССР стали государственный герб и флаг РСФСР, только к их изображениям добавляли надписи на русском и чувашском языках «Чувашская АССР — Чаваш АССР».

1939 — в Чебоксарах стартовала вторая летняя Спартакиада автономных республик Поволжья по семи видам спорта. Второе общекомандное место заняли спортсмены Чувашии.

Лучшие спортсмены республики и в дальнейшем показывали хорошие результаты на всероссийских соревнованиях. В 1940 году на спартакиаде девяти национальных республик Чувашия заняла третье место, два спортсмена — Мария Гущина и Геннадий Иванов — впервые выполнили норму мастера спорта СССР.

Публикуется в рамках проекта «Наша гордость», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии