Никола Тесла: человек, опередивший свое время

В минувшую пятницу в Чебоксарах отметили 166-ю годовщину со дня рождения одного из величайших ученых, специалиста в области радиотехники и электроники Николы Тесла.

Отмечали памятную дату, традиционно, в сквере имени великого изобретателя и инженера, на проспекте Ивана Яковлева, напротив здания ВНИИРа. Почтить память ученого пришли как руководство города, представители министерств и ведомств, так и обычные граждане: школьники, волонтеры, сотрудники предприятий АБС Электро.

По словам генерального директора ОАО «ВНИИР» Владислава Костина, сербский ученый внес весомый вклад в мировую науку: «Беспроводная передача энергии, дистанционное управление, переменный ток, генераторы, трансформаторы и тысячи других изобретений — все это обязано своим появлением гению Николе Тесла».

Этот праздник — дань памяти и признательности изобретателю, благодаря разработкам и открытиям которого сегодня Чебоксары являются признанной столицей электротехники России. Поэтому не удивительно, что памятник Тесла установили в столице республики, и ежегодно здесь отмечают день рождения великого ученого.

«Неспроста единственный в России памятник Николе Тесла находится в Чебоксарах, так как наш город — это фронтир электротехники, град релестроения. Мы задаем тон не только в российской, но и в мировой электротехнической науке. Крымский энергомост, цифровая электроподстанция «Медведевская» в Сколково — это все разрабатывали чебоксарские электротехники», — отметил ректор Чувашского государственного университета имени Ульянова Андрей Александров.

В этой связи хотелось бы отметить, что в Чувашии работает свыше 40 электротехнических предприятий, которые производят около 100000 наименований продукции с лучшими эксплуатационно-техническими характеристиками. И самый известный институт релестроения, который знают не только в России, но и во всем мире, также базируется в Чебоксарах.

В прошлом году зародилась добрая традиция — на празднике Николы Тесла АБС Электро награждает учащихся школ города Чебоксары, показывающих выдающиеся способности на всероссийских олимпиадах по физике. В этом году дипломы и подарки получили пять учеников: Роман Воробьев, Арсений Шмелев, Александр Александров («Лицей № 3»), Валентина Климченко («Лицей № 18»), Олег Петров («Гимназия № 1»).

По этому поводу глава столичной администрации Денис Спирин отметил, что такие величайшие ученые, как Тесла, вдохновляют нашу молодежь на новые научные поиски и порывы и способствуют повышению интереса к инженерным наукам. «В Чебоксарах учат гениальных людей. И я желаю молодому поколению ученых стать великими, значимыми и нужными нашей стране. Изобретать, побеждать и уверенно смотреть в будущее, прославляя нашу великую Россию», — особо подчеркнул сити-менеджер.

СПРАВКА «СЧ»

Памятник Николе Тесла был открыт в Чебоксарах в октябре 2015 года. Помимо этого памятники сербскому ученому установлены около здания Белградского университета, Международного аэропорта Белграда, Храма Воскресения Христова в Подгорице, а также в городах: Нью-Йорк (США), Ниагара-Фолс (США), Прага (Чехия), столице Азербайджана — Баку.

Восьмиклассница лицея № 18 Валентина Климченко — единственная девочка среди пяти юных физиков, которая удостоилась памятных подарков за успехи на всероссийских олимпиадах. Фото ОАО «ВНИИР»