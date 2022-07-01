После реконструкции открылся обновленный мини-рынок на улице Эльгера

Популярный у жителей северо-западного района мини-рынок на улице Эльгера заметно похорошел. На площадке уложили новый асфальт, установили видеонаблюдение, а всю территорию оформили в едином «деревенском» стиле: вместо старых навесов теперь здесь удобные крытые торговые ряды, есть даже качели, небольшая сцена, арт-объекты в виде мельниц и туи.

ЦИФРЫ 5,6 млн рублей из республиканского бюджета выделили на реконструкцию фермерского рынка на улице Эльгера. Модернизацию провело КУП «Агро-Инновации».

Свежая петрушка со своего огорода, огурцы, ранняя картошка и царица грядок спелая ароматная клубника – на здешних прилавках «завозных» товаров не увидишь. Все, что тут продают – от березовых веников, сушеных грибов и пучков мяты до пышных вилков ранней капусты и молодой свеклы — продавцы вырастили и собрали своими руками. На глазах разлетается сочная клубника за 350-400 рублей за килограмм, хорошо идет картошка нового урожая за 80-100 рублей за кило, охотно берут домашние огурцы за «сотню».

Ароматные ягоды выращивают на своем участке в Чандрово супруги Галина и Юрий Булат. Продают недорого – за 200 рублей за килограмм и уже часам к 11 от россыпей клубники ничего не остается. «У нас ее много, если буду дорого просить – она пропадет, — объясняет Галина Петровна. — Утром встанешь часа в четыре — и в огород. А потом в обед вдруг вспоминаешь: а когда последний раз ели? И вот так все лето». Излишками с огорода супруги торгуют в этом месте уже несколько десятилетий. Раньше, вспоминают, ящики ставили прямо на землю, потом появились столы и навесы, а сейчас и глазу приятно, и удобно. Специально приезжает на Московский рынок марпосадец Сергей Давыдов. Он уже собирает новый урожай картошки – на прилавке клубни сорта «Коломбо»: есть и большие, есть и поменьше.

«Рядом живу здесь, понемножку продаю», — ловко набирает в пакет выращенные своими руками огурцы пенсионерка Тамара Сергеевна. В Моргаушском районе у нее есть свой дом, оттуда и «богатства». «Все свое, из Чебоксарского района», — расхваливает свой товар Галина Петрова. На прилавке у нее сегодня – праздничный ассортимент по случаю Дня семьи, любви и верности: садовые ромашки всевозможных сортов и окрасов и розы. На большом участке в 50 соток она трудится вместе с детьми и внуками.

От покупателей тоже нет отбоя. Галина Иванова, например, магазинному творогу предпочитает деревенский – не один год приобретает продукты у одних и тех же продавцов на здешнем базаре. К тому же живет неподалеку – не надо тратиться на дорогу: «Один раз съездить до Центрального рынка – пятидесяти рублей нет. А за эти деньги, как никак, десяток недорогих яиц можно купить». «Здесь всегда все свежее. Молочников, например, всех знаем по имени. Знаем, в какие дни они приезжают, могут даже домой привезти», — добавляет местная жительница Зинаида Клец. Рассказывает, что хоть дачи у нее нет, но у местных продавцов может купить любую сельхозпродукцию. «Я когда собираюсь сюда на Московский рынок, говорю, что пошла в свой домик в деревне», — улыбается чебоксарка.

Вместе с садоводами-любителями свою продукцию на обновленном рынке во всей красе представили и фермеры из районов республики: клубнику, чувашский мед, чувашский чай, яйца, напитки, саженцы приспособленных к местному климату экзотических растений. Например, крепкий росток северного киви продавали за 600 рублей, кустик лаванды – за 350 рублей.

Заглянул на открытие рынка и Глава Чувашии Олег Николаев. По словам руководителя республики, реконструкция Московского мини-рынка — это начало большой работы по созданию института продвижения продукции фермерства и малых форм хозяйствования.

«Наша задача в рамках проекта «Агромаркет» — создать локальные точки по продаже фермерской продукции для городских жителей. Это эффектно, красиво, удобно, а главное — нравится и людям, и продавцам. Мы также планируем создать логистический центр, где бы аккумулировалась фермерская продукция. Оттуда бы происходило ее распределение не только по территории Чувашской Республики, но и через дистанционные формы торговли, которые набирают обороты. Также в следующем году мы планируем создать передвижную ярмарку под брендом чувашской продукции, которая сможет выезжать как в муниципальные образования, так и в другие субъекты Российской Федерации при необходимости», — поделился планами Олег Николаев. И отметил, что фермерские рынки – это кратчайший путь от производителя сельскохозяйственной продукции до покупателя. Такие площадки всегда востребованы, поэтому должны быть современными и узнаваемыми.

Со временем такие фермерские мини-рынки планируют обустроить и в других районах Чебоксар. Как отметил глава администрации Чебоксар Денис Спирин, где именно они должны находиться, определят чебоксарцы на портале «Открытый город».

Фоторепортаж gcheb.cap.ru: