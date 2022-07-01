Через Чувашию прошел конный пробег «От полюса холода до Белокаменной»

Полтора года странствий в седле

Свидетелями необычной картины на дорогах стали на днях жители республики. Если туристами, путешествующими на велосипедах, уже никого не удивишь, то путник на лошади вызвал у зевак неподдельный интерес. Всадником этим был потомственный коневод Дугуйдан Винокуров, едущий на лошади из Якутии в Москву. Конный переход «От полюса холода до Белокаменной», общей протяженностью 11,5 тыс. километров, он приурочил к 100-летию своей родной республики.

Свой путь мужчина начал в Оймяконе еще в марте прошлого года. Сначала компанию энтузиасту составил родственник, но после того, как его лошадь сошла с дистанции, путешествие Дугуйдану пришлось продолжить в одиночку. «Сложно было идти по южной части Якутии, — рассказал он журналистам ГТРК «Чувашия». — В то время там были большие пожары, а дождей не было. Трое суток лошади шли без еды».

Впрочем, трудности не сломили путешественника. Пожары он переждал в Якутске, а потом снова отправился в путь по другим регионам страны. В общей сложности Дугуйдан уже проскакал больше 9 тысяч километров. А в Татарстане к нему присоединился девятилетний сын Дархан, который уже уверенно держится в седле.

КСТАТИ В каждом регионе Дугуйдан находит свою «изюминку». Так, в Чувашии путешественника поразило обилие крупной земляники. Ягоды настолько понравились отцу и сыну, что они захотели вернуться сюда в следующем году, чтобы собрать урожай.

По словам Дугуйдана, на путешествие его вдохновил отец — именно благодаря ему появилась идея отправиться в дальнюю дорогу на якутских лошадях, чтобы показать стране силу и мощь этих выносливых и благородных животных. Впрочем, как выяснилось, это была не единственная причина. «Мне всегда хотелось встретиться с тюркскими народами, пообщаться с башкирами, татарами, чувашами», — признается Винокуров.

Поддерживает якутского путешественника Русское географическое общество, в котором он состоит: в каждом регионе Дугуйдан может рассчитывать на помощь местного отделения РГО. И Чувашия не стала исключением. Преодолеть сложный участок дороги М7, где ведутся ремонтные работы, Дугуйдану помог директор Новочебоксарской конно-спортивной школы. А в этнографическом комплексе «Чаваш керем» для путешественников накрыли стол и провели экскурсию. Гостям показали музейную экспозицию этнографического комплекса, рассказали об истории чувашского народа, сообщают в республиканском отделении Русского географического общества. А самим хозяевам было интересно узнать, как сохраняются народные традиции в Якутии и найти параллели в двух родственных тюркских языках — якутском и чувашском.

Отдохнув в Чувашии Дугуйдан вместе с сыном продолжил свое странствие. В планах у путешественников добраться в Москву до конца этого месяца — ведь там их уже ждут на национальном празднике лета «Ысыах».