Житель Алатыря отправился в колонию из-за полуторамиллионного долга по алиментам

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Алатыре местный житель задолжал своему ребенку почти полтора миллиона рублей алиментов, за что приговорен к реальному лишению свободы.
Судом установлено, что отец не заботился о несовершеннолетнем сыне. Не платил деньги на его содержание даже после того, как был привлечен за неуплату алиментов к административной и уголовной ответственности. На работу 41-летний мужчина не устраивался, хотя противопоказаний к этому не было. Между тем общая задолженность по алиментам превысила 1,4 миллиона рублей.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, с учетом непогашенной судимости у фигуранта дела за аналогичное преступление, приговорил его к 4 месяцам колонии общего режима. Горе-родителя взяли под стражу в зале судебных заседаний.

Опубликовано: 6 июля 2022 г.


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