«Канзасский ураган» в Чувашии стал одним из самых популярных фейков

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Фактчекинговый проект «Лапша», который занимается выявлением фейков в Сети, составил ТОП-5 фейков прошлой недели.  Специалисты выявили 53 уникальных фейка, которые набрали около 340 млн просмотров.

Чаще всего фейковые сообщения были связаны с проведением специальной военной операции. Этой теме было посвящено почти 40%. Вторая по популярности тематика — внутренняя политика. Третье место заняла тема, затрагивающая уровень благосостояния граждан.

Самым раскрученным фейком, который в сети посмотрели 28 млн раз, стала информация о том, что российские дипломы якобы не будут признаны в других государствах. Авторы фейка ссылаются на выход России из Болонской системы образования. Глава Минобрнауки опроверг эти домыслы.

Вторым по масштабности фейком стало видео смерча, который якобы прошелся по Чувашии – он набрал почти 4,5 млн просмотров. 27 июня в регионе действительно произошел крупный ураган, который оставил после себя много поваленных деревьев, вывел из строя несколько опор ЛЭП, унес крыши с порядка 70 домов.

На следующий день в социальных сетях и СМИ, в том числе федеральных, появились видео смерча, разрушающего дома на своем пути. Журналисты заявили, что действие происходит в Чувашии. Однако на самом деле видео было снято в США, где 29 апреля стихия обрушилась на город Андовер в штате Канзас. Никакого отношения к чувашскому урагану эти кадры не имеют.

 Третий по масштабности фейк, который набрал 850 тысяч просмотров, — новость о том, что на врачей завели уголовное дело из-за смерти Юрия Шатунова. Изначально информация об уголовном деле появилась в СМИ со ссылкой на концертного директора артиста Аркадия Кудряшова. Однако позже он заявил, что журналисты неправильно поняли его слова. В Следственном Комитете также опровергли сообщения об уголовном деле.

Напомним, что любой пользователь интернет-каналов и соцсетей может отправить в «Лапшу» подозрительную информацию. Аналитики проекта совместно с фактчекерами проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».

Опубликовано: 6 июля 2022 г.


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