Журналист и гражданин. Славный путь четы Ивановых

…У нее множество титулов и званий. Но одно из них — звание почетного гражданина Чебоксар — наиболее полно отражает человеческую сущность журналиста Валентины Ивановой. Сущность высокой гражданственности во всех ипостасях жизненного пути.

4 июля ей исполнилось бы 85 лет. К этой дате было приурочено торжественное открытие мемориальной доски в память о Валентине Андреевне на доме 11 по пр. Ленина в Чебоксарах, где она жила и работала вместе со своим мужем Михаилом Ивановичем, полтора десятка лет возглавлявшим газету «Советская Чувашия». Вместе они приехали в республику в конце 1950-х годов по окончании Ленинградского университета. 20 лет Валентина Андреевна проработала на Чувашском радио, с 1978 года — собственным корреспондентом ТАСС по Чувашии. По тем временам это был очень высокий уровень и мечта многих местных журналистов. Но отбирали туда только настоящих профессионалов, коим и была Валентина Андреевна.

И не только своей высокопрофессиональной деятельностью была известна журналист Иванова, но и многогранной общественной, о чем сказал на церемонии открытия Глава республики Олег Николаев. С конца 1980-х годов до последних дней своей жизни Валентина Андреевна возглавляла республиканское отделение Российского детского фонда. «Это был человек с горячим сердцем, искренне стремившийся поддержать детишек, нуждающихся в этом, — сказал Глава. — И человек, внесший огромный вклад в журналистику республики. Символично, что дань памяти Валентины Андреевны отдается в Год выдающихся земляков Чувашии. Она является достойным представителем этой когорты».

Глава озвучил возможность воссоздания корреспондентского пункта ИТАР-ТАСС в Чувашии. Прибывший на церемонию первый заместитель генерального директора информагентства Михаил Калмыков оценил это «как указание к действию». Доска открыта по инициативе агентства, и для «тассовцев» большая честь вернуться в Чувашию, сказал он. В журналистике, как и в любой профессии, важно, чтобы кто-то перед тобой прошел эту дорогу, став непререкаемым авторитетом. Для тогдашних «тассовцев» такой личностью была Валентина Иванова. «Руководство говорило так: чего молодежь учить — пусть читает Иванову… — вспомнил Михаил Калмыков. — Она была лакмусовой бумагой, по которой можно было определять, состоится журналист или нет».

Выступили также глава администрации Чебоксар Денис Спирин, председатель регионального отделения Российского детского фонда Юрий Кислов. Право снять покрывало с доски было предоставлено ветеранам — радиожурналисту Николаю Мулянову и обозревателю «Советской Чувашии» Вячеславу Иванову.

Внучка Валентины Андреевны Анастасия вспоминала бабушку как друга и советчицу. Настя выразила надежду, что со временем рядом с этой доской появится и доска в память о ее дедушке Михаиле Ивановиче, ведь они были одним целым…

Семейный творческий тандем — довольно частое явление в артистической среде, но в журналистике это большая редкость. Журналисты Ивановы — один из таких уникальных образцов. Ветераны «Советской Чувашии» вспоминают, как Михаил Иванович высоко ценил супругу не только как спутницу жизни, но и за ее профессиональные качества. Случалось, допускал кто-то из журналистов ошибку, так редактор не преминет привести в пример Валентину Андреевну, которая каждую цифру, каждый факт проверяла по нескольку раз.

У четы Ивановых существовал трогательный ритуал. Каждое утро Валентина Андреевна провожала мужа на работу особым образом — они шли от своего дома по проспекту Ленина до второй площадки ЧЭАЗа. Далее Михаил Иванович направлялся в Дом печати, а супруга возвращалась домой. Это была хорошая зарядка и, видимо, способ по дороге обсудить творческие и иные вопросы.

…У Некрасова есть стихотворение «Поэт и гражданин» в виде диалога о предназначении поэзии не как занятия чистым искусством, но прежде всего как служения обществу, проявления гражданственности. Для Валентины Ивановой журналистика также была, прежде всего, служением людям.