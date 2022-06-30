Бывший директор Центра детского тенниса в Чебоксарах осужден за финансовое преступление

Судом установлено, что с 2009 по 2015 год он, будучи директором, использовал не по назначению деньги, инвестированные сторонними лицами на строительство здания — Центра детского тенниса. Вопреки интересам организации он передал их по договорам займа нерентабельной организации и предпринимателю. А те свои обязательства по возврату денег не выполнили.

Кроме того, директор в нарушение требований закона заключил договор от имени возглавляемой им организации с самим собой — как индивидуальным предпринимателем. По этому договору он вывез с территории организации строительные материалы и другие товарно-материальные ценности на общую сумму более 6 млн рублей, фактически не произведя за них оплату. Общий ущерб для организации от его действий составил более 11 млн рублей. Эти сделки привели к тяжким последствиям для предприятия — увеличению кредиторской задолженности и послужили основанием для введения процедуры банкротства.

Фигурант дела вину не признал. Суд приговорил его к 3 годам условного лишения свободы и на 2 года лишил права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организациях, независимо от их правовой формы. Прокуратура считает наказание мягким и намерена обжаловать приговор.