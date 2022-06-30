Подвиг строителей оборонительных рубежей увековечен в мемориале

Этого события в Чувашии ждали более полутора лет, к нему готовились, его обсуждали, в него верили, им жили. И, наконец, свершилось! Сегодня возле села Байгулово в Козловском районе открыли первый в стране такой масштабный мемориальный комплекс, посвященный трудовому подвигу наших земляков в годы Великой Отечественной войны. И забегая вперед хочется сказать, что все свершилось именно так, как было задумано. Получилось не просто торжественно, но и величаво и одновременно трогательно до глубины души…

Исторический момент не только для Чувашии, но и для всей России запечатлели сотни камер, фотоаппаратов и телефонов. На площадке мемориального комплекса работали не только местные СМИ, но и журналисты федеральных каналов и информагентств. С торжества велась прямая трансляция. Несколько сотен гостей из разных регионов страны прибыли в нашу республику, чтобы стать свидетелями столь важного события.

На винтокрылой машине прилетели на открытие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и начальник управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков. В числе почетных гостей – и заместитель Председателя Совета Федерации Сергей Журавлев, и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, и другие. Но особое внимание журналистов еще перед началом торжества привлекли даже не официальные лица, а настоящие героини-труженицы, чьими руками в годы войны и ковалась Победа…

Медленно, идя под руку с девушками-волонтерами и социальными работниками, ветераны труда, которым уже давно за 90 лет, восторженно смотрели на возвышающуюся на постаменте «волну» поблескивающих на солнце стел, на золотистый надтреснутый шар земли. Одна из них – Зинаида Михеева, чья юность тоже совпала с суровыми годами войны, даже подошла к гранитной плите своего родного Аликовского района и дрожащей рукой дотронулась до нее. Таких плит на площади мемориала с символикой районов и городов Чувашии, откуда в октябре 1941 года массово отправились на возведение Сурского рубежа и Казанского обвода женщины, подростки и старики, установлено 26.

Когда началась война, Зинаиде Михеевне было 16 лет, вместе с другими односельчанками она рыла окопы и траншеи вдоль Суры в Ядринском районе. «Было очень холодно и тяжело, земля была мерзлая, никак не поддавалась, – поделилась воспоминаниями ветеран. – Вместо фуфаек у нас были утепленные кафтаны, а на ногах – лапти, из еды давали 300 грамм хлеба и кулек кильки». На строительстве все было очень строго, рассказывала она, когда девушки однажды собрались домой, чтобы сменить порвавшуюся одежду и прохудившиеся лапти, их заключили под стражу и освободили только после разбирательства. А после Суры были не менее тяжелые работы на лесозаготовках…

Помнит, как строили Казанский обвод, и Любовь Тафаева родом из деревни Большое Аккозино Мариинско-Посадского района. Ей тогда было всего 11 лет. «Со школы приходили и шли со взрослыми женщинами рыть окопы. Я помогала старшей сестре и тете. Под телогрейку клали бутыли с горячей водой, чтоб согреваться».

До сих пор тяжело вспоминать, как было тогда трудно, и Раисе Василевской. «Работали в 40-градусный мороз, долбили землю лопатами, ломами, кирками, нужно было копать рвы глубиной в три метра, шириной в четыре. Строили блиндажи, огневые точки», – перечислила Раиса Егоровна. Конечно, условия были невыносимые, согласилась она, но никто от работы не отлынивал, ни одной минуты не простаивал. «Потому что знали, как это важно: пока мужчины на фронтах воевали, женщины тут помогали, в тылу…», – сказала труженица.

Глядя на воздвигнутый мемориал, женщины не скрывали слез и благодарили за память, что не забыли про них. Рядом с ними стояли ребята-школьники из Чебоксар – те самые, что записывали истории участниц строительства оборонительных линий, благодаря их работе были изданы сборники воспоминаний…

Пригласили на торжественное открытие и жителей села Байгулово Козловского района, безвозмездно передавших свои земли под строительство мемориала. Среди них – супруги Александр и Людмила Прохоровы.

«Даже нисколько не сомневались, когда нам рассказали про то, что здесь намечается такое важное строительство. Это была большая честь для нас, ведь это еще и наша личная семейная история. Моей маме Валентине Ивановне было 15 лет, когда она отправилась рыть окопы вместо своей больной матери. Нас даже внуки сегодня пришли поддержать. Это место для нас родное, мы очень гордимся и за нашу маму, и за всех остальных людей, кто строил Рубеж…» – рассказал Александр Иванович.

Тем временем к площади подъехала военная машина с капсулой Вечного огня, которая вместе с автокараваном проделала почти 800-километровый путь от Могилы Неизвестного солдата в Москве. Офицеры Воинской части 34096 из Йошкар-Олы выгрузили лампадку с пламенем. Курсанты Чувашского кадетского корпуса зажгли от него факел и, чеканя шаг, поднесли его к чаше Вечного огня мемориала. Еще мгновение, и она вспыхнула ярким огнем, который словно вдохнул жизнь в новый символ памяти и славы.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров зачитал приветствие Владимира Путина.

«…Особая незабываемая страница нашей военной истории – строительство оборонительных рубежей вокруг крупных индустриальных центров страны, – говорилось в приветствии Президента. – Два таких обвода – Сурский и Казанский проходили по территории Чувашии. И сегодня в память об этом поистине народном подвиге здесь открывается мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Уверен, что возведение этого величественного монумента будет содействовать сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи в духе патриотизма, гордости за ратные подвиги, за трудовые свершения отцов и дедов».

От себя лично Игорь Комаров добавил: «Убежден, что военный и трудовой подвиг поколения победителей в годы Великой Отечественной войны – фундаментальная основа патриотизма каждого из нас».

Еще одно приветствие – от председателя Совфеда Валентины Матвиенко огласил заместитель председателя Совета Федерации России Николай Журавлев. В нем в частности говорилось о том, что в годы войны в тылу самоотверженно трудились женщины и дети. Не случайно маршал Советского Союза Георгий Жуков считал, что тыл – это половина Победы. Большой вклад в нее внесла и Чувашия.

«Почти 200 тыс. уроженцев республики ушли на фронт, 170 тыс. человек трудились в тылу. Невозможно осознать, что женщины и дети в нечеловеческих условиях смогли построить 380 км Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы всегда будем помнить об их трудовом подвиге», – процитировал Николай Журавлев слова Валентины Матвиенко, отметив, что председатель Совета Федерации горячо поддерживает инициативу о провозглашении новой памятной даты. Напомним, речь идет о Дне тружеников тыла, которую предлагается отмечать 1 июля.

С приветственным словом выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передавший слова благодарности за увековечивание памяти о тружениках тыла и от председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Воодушевленной и эмоциональной была речь Главы Чувашии Олега Николаева. «Более полутора лет мы системно работали над тем, чтобы изучить страницы истории трудового подвига чувашского народа в годы Великой Отечественной войны, – сказал он. – Информация, которая нам открывалась, удивляла, восторгала, воодушевляла. Издано шесть книг, которые содержат архивные и документальные материалы, воспоминания живущих строителей оборонительных рубежей. Поставлены спектакли, сложены стихи и песни, одна из которых стала лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». Эта память, которая нас питает как источник и насыщает, чтобы сегодня противостоять сложностям и уверенно двигаться вперед, очень важна».

Открытие мемориала, по словам руководителя региона, – это квинтэссенция большой целенаправленной работы, с другой стороны – это портал, который мгновенно будет нас погружать в события тех времен. Территория мемориала будет дополнена музейным комплексом, сообщил Николаев, и со временем станет площадкой для проведения молодежных патриотических мероприятий.

Тепло приветствовал участников церемонии открытия мемориала и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. «Чувашия и Татарстан вместе строили оборонительный рубеж. За короткое время в сложных погодных условиях линия защиты была возведена. И, конечно, мы всегда помнили и будем помнить этот трудовой подвиг», – подчеркнул он и особо поблагодарил Олега Николаева. «По большому счету это была ваша инициатива, и было проведено много мероприятий, в том числе совместных, как в Чувашии, так и в Татарстане, – заметил Рустам Нургалиевич. – Труженики тыла по праву заслужили, чтобы в их честь, в их память был воздвигнут такой замечательный мемориальный комплекс».

Прозвучало и много других добрых слов и приветствий в адрес строителей рубежей, и в адрес Чувашской Республики, которая инициировала такой большой и значимый проект. После чего диктор объявил минуту молчания: «Во имя общего блага и мирного неба над нашими головами. Как дань памяти каждому труженику тыла».

…Звуки ударов кирки о мерзлую землю отзывались в сердцах всех присутствующих. А между тем, на склонах мемориала появились ангелы в белых одеждах. Но приглядевшись, зрители увидели в них рабочих – женщин и подростков с лопатами и ломами, которые плотной стеной встали на защиту родной земли. В широком белом платье с национальными узорами поднялась на постамент памятника народная артистка Чувашии Маргарита Финогентова и, олицетворяя Родину Мать, прочла проникновенное стихотворение «Манифест против фашизма». До мурашек тронула в ее исполнении и песня «Сурский рубеж». Звучал и душераздирающий «Сурский сухопляс» фолк-группы «Ярды» Августы Уляндиной. Люди настолько прониклись историями советских женщин, свершивших великий подвиг, что уже не скрывали своих слез…

КОММЕНТАРИИ

Сергей Новиков, начальник Управления Президента России по общественными проектам, ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа»:

«Мы видим, как монументы в память о героях Великой Отечественной войны и Второй мировой закрывают за рубежом, тушат Вечные огни в самых разных точках Европы и республиках бывшего Советского Союза. А мы возводим новые мемориалы, зажигаем огни памяти. И пламя нового мемориала, посвященного строителям рубежей, будет вечным, если мы сможем донести до молодого поколения всю историю трудового подвига народа в годы войны. Такие архитектурные доминанты, как в Чувашии, будут мотивировать детей интересоваться историей, узнавать важные моменты, которые имеют отношение практически к каждой семье. Таким образом, историческая память будет сохраняться и передаваться из поколения в поколение. Тогда Вечный огонь будет гореть не только здесь, но и в сердцах каждого из нас».

Константин Фомин и Андрей Коробцов, авторы проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей»:

«Над идеями мы работаем совместно. Уже реализовали несколько десятков проектов, в том числе Ржевский мемориал советскому солдату. А теперь среди ярких работ – еще и мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии. Много думали над задачей, которая была поставлена организаторами конкурса. Хотели сделать проект, не похожий на уже созданные монументы, где обычно это образы женщин, детей, стариков. Хотелось сделать нечто объединяющее, современное, иначе подойти к заданной теме. Так появились 38 стел, каждая из которых символизирует 10 км рубежей, изогнутый силуэт, который они составляют, напоминает линию обороны. Шар по центру – символ израненной окопами земли, в ней вся боль и надежда людей… Если сравнивать с визуализацией проекта, когда он еще был только на бумаге, считаем, все удалось. Получилось все один в один, как и задумывали».

Алла Салаева, депутат Госдумы:

«Мы прошли большой путь к открытию мемориала. Поднимались исторические данные, архивы, документы, школьники записывали интервью, издавались книги, ставились спектакли. Люди окунулись в эту историю, провели огромную работу. Подготовка к строительству мемориала шла непросто, строители сталкивались со своими сложностями. Тем не менее, открытие состоялось. У любого мероприятия есть два показателя – если есть слезы, мурашки, значит, все удалось. Сегодняшнее событие тронуло сердца людей, люди почувствовали свою сопричастность. Мы с гордостью говорим, что сегодня в Чувашии появился первый такой масштабный мемориал труженикам тыла».

Фоторепортаж Олега Мальцева: