Мастер оштрафован за оскорбление подчиненного

Работник завода, не дождавшись извинений от коллеги за оскорбление, обратился в прокуратуру.

Проведена проверка по заявлению работника одного из заводов, расположенных на территории Ленинского района Чебоксар, об оскорблении на рабочем месте со стороны коллеги.

Установлено, что в марте этого года во время рабочей смены 63-летний мастер завода высказал слова оскорбительного характера в отношении своего 40-летнего коллеги. И причем в присутствии других работников. Причиной такого поведения стали разногласия по поводу того, кому именно следует обслуживать станки.

После, не добившись публичных извинений, потерпевший обратился в прокуратуру района. По итогам проверки в отношении мастера возбуждено дело об административном правонарушении (оскорбление).

Постановлением суда с учетом признания вины и отсутствия отягчающих обстоятельств мастер привлечен к административному штрафу в минимальном размере — 3 тысячи рублей. По результатам служебной проверки, проведенной на предприятии, сквернослов также привлечен к дисциплинарной ответственности.