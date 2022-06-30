Мастер оштрафован за оскорбление подчиненного

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Работник завода, не дождавшись извинений от коллеги за оскорбление, обратился в прокуратуру.
Проведена проверка по заявлению работника одного из заводов, расположенных на территории Ленинского района Чебоксар, об оскорблении на рабочем месте со стороны коллеги.
Установлено, что в марте этого года во время рабочей смены 63-летний мастер завода высказал слова оскорбительного характера в отношении своего 40-летнего коллеги. И причем в присутствии других работников. Причиной такого поведения стали разногласия по поводу того, кому именно следует обслуживать станки.
После, не добившись публичных извинений, потерпевший обратился в прокуратуру района. По итогам проверки в отношении мастера возбуждено дело об административном правонарушении (оскорбление).
Постановлением суда с учетом признания вины и отсутствия отягчающих обстоятельств мастер привлечен к административному штрафу в минимальном размере — 3 тысячи рублей. По результатам служебной проверки, проведенной на предприятии, сквернослов также привлечен к дисциплинарной ответственности.

Опубликовано: 30 июня 2022 г.


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