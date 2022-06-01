Исполнительный лист — в электронном виде

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Все больше госуслуг переводится в электронный вид. Для граждан это очевидный плюс — необходимость личного посещения различных ведомств и госструктур сводится к минимуму. Исполнительное производство также постепенно переходит в формат электронного документооборота.
Как сообщают в Государственной службе Чувашии по делам юстиции, цифровизация активно внедряется в деятельность судов республики. Так, сегодня на судебных участках мировых судей действует сервис, обеспечивающий возможность автоматизированной передачи исполнительных листов в службу судебных приставов.
Нововведение позволяет отказаться от бумажного оригинала в пользу электронного — это те же самые исполнительные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью. Исполнительные документы, напомним, служат основаниями для возбуждения исполнительного производства и принудительного взыскания.

«Упрощение доступа к исполнительному производству — еще один шаг на пути к цифровизации мировой юстиции. Оно положительно повлияет на взаимодействие сторон исполнительного производства с судебным приставом-исполнителем, позволит сократить объем бумажного документооборота, а также расходы на отправку почтовой корреспонденции. Это сократит сроки возбуждения исполнительного производства и, как следствие, взыскания задолженности, в том числе в бюджетную систему России», — отметил руководитель Госслужбы по делам юстиции Дмитрий Сержантов.
Опубликовано: 30 июня 2022 г.


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