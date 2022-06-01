32-летний сельчанин грабил бабушек

Житель Шемуршинского района осужден за хищения денег у односельчан, в том числе и у престарелых людей.

В конце апреля 2020 года он надумал навестить 99-летнюю женщину, в доме которой раньше делал ремонт. Но визит был отнюдь не добрым. Отключив электричество, чтобы старушка не узнала его, злоумышленник проник к ней в дом, напал на хозяйку, повалил на пол и вытащил из кармана ее халата 5800 рублей.

А до этого сельчанин ночью побывал в одном из магазинов района, отогнул запорное устройство на окне, залез внутрь и забрал из терминала по приему платежей 7 тысяч рублей. В прошлом году украл у жительницы села Шемурши сотовый телефон. А чуть позже забрался в дом 92-летней старушки, которая хранила деньги под подушкой. Там вор и нашел 5 тысяч рублей…

Долгое время злоумышленника не могли установить, но все-таки взяли. По приговору суда он должен три года провести в колонии общего режима. Осужденный полностью возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб. К сожалению, обворованные старушки не дожили до этого дня.