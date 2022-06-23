23 июня. Республика в событиях и лицах

1958 – в с. Шемалаково Яльчикского района родился Валерий Аверкиевич Шуйков, государственный и общественный деятель, государственный советник Российской Федерации 3-го класса.

Работал в комсомольских органах, возглавлял республиканскую газету «Молодой коммунист». Избирался народным депутатом Российской Федерации. Был заместителем председателя государственного комитета РФ по национальной политике, председателем подкомитета Верховного Совета по вопросам обороны и безопасности, заместителем полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации. С 1993 года работал руководителем департамента Международного сотрудничества МЧС России.

1960 – в Чебоксарах установлен памятник выдающемуся земляку, легендарному начдиву Василию Чапаеву. Работа скульптора П. А. Баландина была выполнена из армированного железобетона в 1935 году и размещалась в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке перед павильоном «Поволжье». В Чебоксары была перевезена директором завода № 320 (ныне Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева) И.А. Захарцевым. В 1984 году в ходе реставрации памятника скульптуру Чапаева на коне отлили из бронзы и установили на десятиметровый постамент. Является объектом федерального значения.

1966 – за успехи в увеличении производства и заготовки зерновых и кормовых культур и высокопроизводительное использование техники звания Героя Социалистического Труда удостоены председатель колхоза «Гвардеец» Батыревского района М.Г. Долгов, председатель колхоза «Красный луч» Алатырского района А.В. Лёнин и бригадир колхоза «Победа» Яльчикского района И.А. Михайловский.

1996 – в столице республики состоялся ввод в эксплуатацию дамбы Чебоксарского залива, которую в народе назвали «Дорога к храму». В церемонии открытия участвовал Патриарх Московский и митрополит Всея Руси Алексий II. Дорога к храму стала символом единения общества и Церкви, связала историческую часть столицы Чувашии с другими районами города.

2010 — в Чебоксарах прошел Международный фестиваль фейерверков — одно из самых ярких и незабываемых зрелищ, проводимых для жителей и гостей Чувашии.