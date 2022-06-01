Сегодня можно посмотреть кино под открытым небом

В парке «Дубовая роща» жители столицы республики на свежем воздухе смогут увидеть фильмы конкурсной программы Фестиваля уличного кино 2022 года. Он проходит во многих городах России. И именно Чебоксары станут одним из первых городов, который примет фестиваль. В нынешнем году в его программу вошли девять короткометражных фильмов.

Среди них картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров, сообщили в администрации Чебоксар. Победителя фестиваля определят зрители, а голосовать они будут при помощи фонариков. Специальное устройство — люксметр — замерит яркость света.

Кстати, вход на фестиваль свободный!