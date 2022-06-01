В канун Дня медработника в России открыли 19 новых медицинских учреждений

В открытии девятнадцати новых больниц, поликлиник, ФАПов и медицинских центров поучаствовал в минувшую субботу Президент России Владимир Путин. Без личного присутствия, конечно, — на связь с десятью регионами, где накануне Дня медицинского работника вводили в строй новые объекты здравоохранения, глава государства вышел через ВКС. Среди этих регионов была и Чувашия — в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования открывали реабилитационный центр.

Как рассказал корреспонденту «СЧ» главный врач Федерального центра Николай Николаев, к открытию у них все было готово — и в рабочем плане (оборудование установлено, везде чистота и порядок), и в части проведения видеоконференции. Но небольшие неожиданности все-таки имели место. Изначально мероприятие было назначено на 20 июня. А в пятницу утром позвонили из Москвы и сообщили, что ВКС с Президентом состоится в субботу.

В назначенное время в холле, на ресепшене реабилитационного центра собрались десять человек — сам главврач, его заместители, врачи и медсестры. Пока ждали очереди, слушали коллег из Бурятии, Волгограда, Оренбурга, Белгорода, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля, Свердловской и Челябинской областей. А Николай Николаев еще раз про себя повторял то, что собирался сказать на прямом эфире с Путиным. Накануне его предупредили, что времени на доклад Президенту будет немного — примерно полторы-две минуты. По словам Николая Станиславовича, в регламент он уложился и сказал все, что планировал.

«15 лет тому назад здесь было чистое поле, а сегодня мы уже открываем новые реабилитационные центры, — доложил Президенту главврач. — И более того, за 13 лет работы нашего Федерального центра высокотехнологическую медицинскую помощь в нем получили свыше 90 тысяч пациентов… В Европе не так много клиник, которые делают свыше пяти тысяч эндопротезирований в год, а здесь это реально происходит. Открывая реабилитационные центры, конечно, мы имеем совершенно другие возможности. Мы проводим сложные, порой уникальные операции, и очень важно добиться, чтобы пациент как можно скорее вернулся к привычному образу жизни. И в этом нам помогут те реабилитационные койки, которые мы сегодня открываем. В свое время мы к вам обращались с просьбой о строительстве такого корпуса. Спасибо вам большое, что вы поддержали нашу инициативу. Мы работаем не только для Приволжского федерального округа. К нам приезжают ежегодно жители почти из 60 регионов страны, поэтому мы считаем, что это очень значимое, большое дело».

Сообщил Николай Николаев Владимиру Путину и о том, что буквально в понедельник в новом центре появятся первые пациенты. Откроется здесь и отделение артроскопии и спортивной медицины — «это очень востребованный вид медицинской помощи».

Общий же объем операций, который будет ежегодно выполняться в условиях центра, превысит десять тысяч, а консультативную, амбулаторную медицинскую помощь получат порядка 40 тысяч пациентов в год.

Во время разговора Владимир Путин подмечал и детали. Оценил, например, фирменные хирургические костюмы врачей, похожие на спортивные. И — как это было и в других регионах — попросил «передать микрофончик» кому-нибудь из присутствующих. Миссия поговорить с Президентом выпала в итоге главной медицинской сестре Светлане Архиповой. «В нашем Федеральном центре она работает с момента основания, — рассказал «СЧ» про свою сотрудницу Николай Николаев. — А еще — возглавляет ассоциацию медицинских сестер республики. Опытный боец, отличный специалист. Хоть и волновалась, наверное, но виду не показывала».

— Корпус, который открывается сегодня, дает огромные возможности и для медицинского персонала, здесь замечательные условия работы, и, конечно, для пациентов, — сообщила Светлана Архипова Президенту. — Пациенты очень долго ждали открытия реабилитационного центра, у них это самое популярное пожелание было. Наконец-то наша общая мечта сбылась.

— Вопрос развития реабилитационной сети — это для нас не совсем новое, но все-таки отдельное направление, которому мы должны уделить на сегодняшний день больше внимания, чем уделяли раньше, — заметил в ответ Владимир Путин. — А как оборудование, Светлана Николаевна?

— Оборудование современнейшее, действительно высокотехнологичное, — порадовалась старшая медсестра. — Оно требует высокой квалификации, поэтому все медицинские работники прошли специальное обучение. Я думаю, все возможности реально здесь осуществятся…

…Вчера, как и было обещано Президенту страны, новый реабилитационный центр начал принимать первых пациентов. А уже сегодня здесь планируют провести первые операции.