Чебоксарец оштрафован за распространение интимных фото своей знакомой

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За распространение фото знакомой без ее согласия наказан рублем и житель Чебоксар — он должен выплатить восемь тысяч рублей.
А распространял снимки 31-летний мужчина из-за личных неприязненных отношений к девушке. Распечатал фотографию интимного характера, которую знакомая отправила ему несколькими месяцами ранее через мессенджер для личного просмотра, и стал действовать. Приехав в одну из деревень Мариинско-Посадского района, где ранее проживала девушка, злоумышленник сначала показал фото ее брату, а затем разместил на стене у входа в один из магазинов. В этот же день чуть позже фото перекочевало на стену подъезда многоквартирного жилого дома в Новочебоксарске, где проживает потерпевшая. Своими действиями мужчина незаконно распространил сведения о частной жизни знакомой, составляющие ее личную тайну. За это и попал под уголовную статью.

Опубликовано: 20 июня 2022 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.