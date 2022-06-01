Чебоксарец оштрафован за распространение интимных фото своей знакомой

За распространение фото знакомой без ее согласия наказан рублем и житель Чебоксар — он должен выплатить восемь тысяч рублей.

А распространял снимки 31-летний мужчина из-за личных неприязненных отношений к девушке. Распечатал фотографию интимного характера, которую знакомая отправила ему несколькими месяцами ранее через мессенджер для личного просмотра, и стал действовать. Приехав в одну из деревень Мариинско-Посадского района, где ранее проживала девушка, злоумышленник сначала показал фото ее брату, а затем разместил на стене у входа в один из магазинов. В этот же день чуть позже фото перекочевало на стену подъезда многоквартирного жилого дома в Новочебоксарске, где проживает потерпевшая. Своими действиями мужчина незаконно распространил сведения о частной жизни знакомой, составляющие ее личную тайну. За это и попал под уголовную статью.