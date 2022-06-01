Житель Чебоксар оштрафован за публичное оскорбление соседа в «общедомовом» чате

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как установила прокуратура Ленинского района, в нынешнем марте в общем чате жильцов дома, в котором на тот момент состояло более 200 участников, обсуждались насущные вопросы в сфере оказания услуг ЖКХ. В ходе спора двух жильцов один из них публично, а затем и в ходе личной переписки высказал в адрес другого словесные оскорбления, унижающие его честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, что впоследствии было подтверждено лингвистической экспертизой. За публичное оскорбление суд оштрафовал несдержанного 45-летнего горожанина на 5 тысяч рублей.

Словесная несдержанность стоила денег и 22-летнему чебоксарцу. Первого апреля, будучи на работе, он неоднократно оскорбил своего коллегу в различных словесных интерпретациях. При этом использовал неприличные выражения. Проведенная на основании представленной аудиозаписи лингвистическая экспертиза показала, что в высказываниях содержится унизительная оценка личности. Позже молодой человек обосновал свои нелицеприятные слова шуткой в честь Дня смеха. Однако прокуратура оценила действия «шутника» с точки зрения закона, возбудив против него административное дело. Рассмотрев его, суд наказал чебоксарца штрафом в три тысячи рублей.

Опубликовано: 20 июня 2022 г.


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