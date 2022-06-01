Директор ООО «Альфастрой» продавал не принадлежащие ему квартиры

Прокуратура Московского района Чебоксар направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего горожанина, руководителя организации, продававшего квартиры, на которые он не имел никаких прав. Ему вменяется мошенничество.

По версии следствия, злоумышленник, являясь фактическим руководителем ООО «АльфаСтрой», знал, что у него нет прав распоряжаться квартирами, строящимися на территории Московского района. Однако с октября 2016 по март 2020 года заключал с потерпевшими договоры цессии (уступки права требования недвижимости). И получал от них деньги полностью или как аванс за якобы реализуемые им квартиры. При этом в качестве подтверждения законности своих действий руководитель фирмы представлял риелторам и покупателям документы о наличии у него прав на реализуемые квартиры, скрывая, что эти документы были уже аннулированы, в том числе и по его инициативе.

Таким образом, злоумышленник незаконно завладел деньгами потерпевших на общую сумму 9,6 млн рублей, при этом умудрившись дважды продать одну и ту же квартиру. Ему также вменяется получение денег в долг от потерпевшего в счет оформления ему в будущем квартиры. Хотя изначально не имел возможности исполнить обещание или вернуть деньги. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд.