Конкурс невыдуманных историй

Дом дружбы народов Чувашской Республики стал одним из победителей всероссийского конкурса «Незабытые истории Победы». Члены жюри и оргкомитет конкурса отобрали 77 самых интересных историй с фотографиями, рассказывающих о межнациональной дружбе и взаимопомощи, героизме, проявленном представителями разных национальностей во время Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. Все информационные материалы, отправленные конкурсантами, будут переданы в Мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти» главного храма Вооруженных сил России и в Музей Победы на Поклонной горе.
Опубликовано: 16 июня 2022 г.
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