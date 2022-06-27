Конкурс невыдуманных историй

Дом дружбы народов Чувашской Республики стал одним из победителей всероссийского конкурса «Незабытые истории Победы». Члены жюри и оргкомитет конкурса отобрали 77 самых интересных историй с фотографиями, рассказывающих о межнациональной дружбе и взаимопомощи, героизме, проявленном представителями разных национальностей во время Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. Все информационные материалы, отправленные конкурсантами, будут переданы в Мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти» главного храма Вооруженных сил России и в Музей Победы на Поклонной горе.