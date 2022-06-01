Белорусская выставка укрепила сотрудничество

С хорошими результатами вернулась с международной сельскохозяйственной выставки БЕЛАГРО–2022 в Минске делегация аграриев Чувашии во главе с вице-премьером — министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым. Выставка проходила в рамках Белорусской агропромышленной недели. В частности, с руководителями компании «Гомсельмаш» обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках подписанного и действующего соглашения по поставкам сельскохозяйственной техники аграриям Чувашии. Как отметил Сергей Артамонов, коллеги заверили, что поставки своей техники чувашским сельхозтоваропроизводителям обеспечат в полном объеме, несмотря на все трудности, возникшие в связи с санкциями. Действует также соглашение между Минским тракторным заводом и Минсельхозом Чувашии. В его рамках республика при покупке тракторов получает дополнительную скидку от завода в размере 5%.