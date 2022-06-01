Катер врезался в баржу

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Водная «дорога» намного опаснее обычной, если не соблюдать правила безопасности движения. Фото Чувашской транспортной прокуратуры

Трагедия произошла на Волге около полуночи в минувшее воскресенье вблизи населенного пункта Шешкары.

Здесь на 1147-м километре судового хода моторный катер Voyager 67 столкнулся с буксиром баржи (грузовое судно «Коломенский 800»). В результате погибли четверо мужчин, находившихся в катере. По этому факту Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В СУ сообщают, что, по словам очевидцев, катер шел поперек судового хода и пытался обойти баржу спереди, но не успел, врезавшись в ее носовую часть. Следователи продолжают устанавливать причины происшествия, допрашиваются свидетели, будут проведены все необходимые экспертизы. По предварительной информации, баржа перевозила гипс, ее экипаж не пострадал. В связи с происшествием Чувашская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

 

 

 

Опубликовано: 14 июня 2022 г.


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