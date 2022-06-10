9 июня. Республика в событиях и лицах

1946 — решением Президиума ВЦСПС и коллегии Министерства электропромышленности СССР Чебоксарскому электроаппаратному заводу передано на постоянное хранение переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомата электропромышленности СССР, врученное за большие заслуги завода в годы Великой Отечественной войны.

1966 – за достижение высоких показателей по производству качественных тканей звание Героя Социалистического Труда присвоено ткачихе Чебоксарского хлопчатобумажного комбината Юлии Ивановне Петровой. Она в числе первых перешла на обслуживание 36 ткацких станков, перевыполняла задания по выпуску продукции. Заслуженный работник промышленности Чувашской АССР, заслуженный работник текстильной и лёгкой промышленности РСФСР. Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. Занесена в Почётную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

1968 – первый рейс совершил фирменный поезд «Чувашия». В составе 12 вагонов. Время в пути до Москвы – 16 часов. В 1977 году поезд стал скорым, сократив время в пути на полтора часа. С 2010 года относится к категории поездов премиум.

1994 – за значительный вклад в экономическое и культурное развитие столицы республики звание «Почетный гражданин города Чебоксары» присвоено политическому и общественному деятелю Семену Матвеевичу Ислюкову. После окончания Казанского юридического института находился на партийной работе: заведующий отделом, секретарь Чувашского обкома ВКП(б), председатель Совета Министров Чувашской АССР, первый секретарь Чувашского обкома КПСС. В 1968-1985 годах был председателем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Внес большой вклад в развитие всех отраслей народного хозяйства, науки, искусства и культуры Чувашии. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (трижды), Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. Его именем названа улица в г. Чебоксары.

2007 – в районном центре Старое Дрожжаное Республики Татарстан установлен памятник министру авиационной промышленности СССР в 1953-1977 годах, дважды Герою Социалистического Труда, генерал-полковнику-инженеру Петру Васильевичу Дементьеву, а на стене школы в чувашском селе Убеи, где он учился, установлена мемориальная доска. Работу выполнил известный чувашский скульптор, заслуженный художник России Владимир Нагорнов.

Генерал-полковник-инженер П. Дементьев оказал значительное содействие в строительстве и развитии Чебоксарского приборостроительного завода. Его именем названа улица в Чебоксарах. Награждён орденами Ленина (9 раз), Красного Зна­мени, Трудового Красного Знамени (дважды), Суворова 2-й степени, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, медалями.