Алатырский Центр помощи детям-инвалидам получил Гран-при за «Танец ангелов»

Обладателем Гран-при прошедшего в Московской области XI Открытого инклюзивного фестиваля «Пасхальная радость» стал коллектив Центра помощи детям-инвалидам при храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Алатыре. В фестивале приняли участие 35 инклюзивных творческих коллективов из 17 регионов России. Они выступали в разных жанрах — вокал, жестовое пение, танец, оригинальный жанр, декоративно-прикладное искусство. Но никого не оставил равнодушным «танец ангелов» ребят из Чувашии. «Каждый ребенок должен иметь возможность проявлять себя, раскрывать свои способности, а также радоваться, дружить, любить, окруженный заботой и вниманием. Поздравляю еще раз ребят и их наставников. Желаю дальнейших успехов, радости и благополучия!» — сделал запись в своем Телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.