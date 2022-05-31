2 июня. Республика в событиях и лицах

1907 – в д. Чагаси Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Канашского района) родился Тимофей Аркадьевич Ахазов, государственный и общественный деятель.

Окончил Нижегородский краевой коммунистический университет, Высшую школу парторганизаторов. В 1948-1957 годах был первым секретарем Чувашского обкома КПСС, ответственным редактором газеты «Красная Чувашия». С 1957 года – председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, одновременно являлся заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1968-1979 годах работал в научно-исследовательском институте при Совете Министров Чувашской АССР заведующим отделом истории и археологии. Автор более 20 научных работ. Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, медалями. Его именем названа улица в г. Чебоксары.

1920 — в с. Приимково Ярославской области родился Алексей Павлович Красотин, заслуженный артист Чувашской АССР, народный артист РСФСР. Работал в театрах городов Ульяновск, Южно-Сахалинск, Тюмень, Магнитогорск. В 1965 году он был приглашен в г. Чебоксары в Республиканский русский драматический театр и проработал на его сцене около тридцати лет. Интеллигентный, аристократичный, с редким человеческим обаянием артист стал одним из ведущих актеров театра. Его яркий незаурядный талант, выдающееся мастерство позволили создать на театральной сцене богатую галерею более чем из 100 актерских работ. В 2020 году отметил свой 100-летний юбилей. Его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

1962 – основан Чебоксарский планово-экономический техникум. В 1979 году переименован в экономико-технологический техникум (1993-ом получил статус колледжа). В 2013 году к нему присоединено Чебоксарское профессиональное училище №23. За годы деятельности ссуза выпущено более 30 тысяч специалистов среднего звена.

1966 – Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вступил в строй в 1951 году, специализировался на производстве домашнего текстиля и переработке хлопка. В структуру одного из передовых предприятий Чувашии и текстильной промышленности СССР входили четыре производства: прядильно-ткацкое, прядильно-ткацко-отделочное, отделочно-швейное, вспомогательное. Продукция поставлялась во все регионы страны, а также за рубеж. В лучшие годы для предприятия здесь работало около 16 тысяч человек.

1995 – принят Закон Чувашской Республики «О Дне чувашской государственности». Установлено отмечать его ежегодно 24 июня. В этот день в 1920 году была образована Чувашская автономная область. С 2000 года отмечается как День республики.