Взявший заложницу житель Чувашии выслушал приговор

Житель Аликовского района признан виновным в захвате заложника и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Это случилось в деревне Шоркасы в октябре 2020 года. Пьяный мужчина у себя дома устроил скандал с 54-летней сожительницей, угрожая убить ее. Узнавшая об этом односельчанка позвонила в полицию. Прибывшие сотрудники потребовали от хозяина дома открыть дверь, а тот в ответ предложил им убираться из домохозяйства, иначе начнет через дверь стрелять в стражей порядка и убьет свою женщину. И действительно взял ружье модели ИЖ-18Е» 16-го калибра, для демонстрации серьезности намерений перезарядив его.

Поскольку имелась реальная опасность применения злоумышленником оружия, на место происшествия прибыли бойцы спецназа Росгвардии. Сельчанин приставил к шее сожительницы нож и требовал ухода незваных гостей, чтобы беспрепятственно выйти из дома и исчезнуть. Затем, удерживая женщину, а потом отпустив ее, попытался скрыться через огород в лесопосадке. Там его и задержали правоохранители. В лесу они нашли ружье и патроны к нему, а также нож — они были признаны по уголовному делу вещественными доказательствами.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы сельчанин оказался вполне вменяемым. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в течение трех лет в тюрьме, а остального срока в колонии строгого режима.

Кстати, чем отличается тюрьма от колонии? Заключенные в тюрьме не имеют свободы передвижения. У них редко появляется возможность работать. Там сокращено время прогулок и количество посылок от родственников. Граждане, которые осуждены на пять и более лет за особо тяжкие преступления, по приговору суда часть срока должны отбыть именно в тюрьме, где условия содержания намного жестче, чем в колониях разных режимов.