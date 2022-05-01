30 мая. Республика в событиях и лицах

1551 – началось строительство города Свияжска – военно-стратегического пункта Московского государства для очередного похода против Казани. Во время возведения крепости к русским властям обратилось местное население с челобитьем, чтобы их приписали к Свияжску. Делегация «всее Горние стороны» направилась к царю великому князю Ивану IV просить от имени чувашей и горных марийцев войти в состав Русского государства. Челобитная была удовлетворена путем выдачи Горной стороне жалованной грамоты за золотой печатью.

1913 – в д. Старое Тюмерево Янтиковского района родился Федор Иванович Пуршев, доктор медицинских наук, заслуженный врач Чувашской АССР и РСФСР. Работал директором Чувашского филиала Института глазных болезней им. Гельмгольца, главным окулистом Министерства здравоохранения Чувашской Республики, заведующим курсами глазных болезней медицинского факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Внес значительный вклад в изучение эпидемиологии трахомы и ее ликвидацию, апробацию противотрахомной вакцины в условиях республики, в предупреждение рецидивов этой болезни. Автор более 130 научных работ по эпидемиологии, профилактике, клинике и лечению глазных болезней.

1945 – за отвагу и героизм, проявленные при прорыве немецкой обороны на Берлинском направлении, звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу чувашской деревни Сходнево-Чертанла Лениногорского района Татарской АССР, командиру стрелковой роты Евстафию Григорьевичу Яковлеву. Его именем названа улица в г. Лениногорск, в родной деревне установлен памятник.

1958 – основан Алатырский завод «Электроприбор», один из основных производителей электромагнитных слаботочных реле в России.

2012 – в Башкортостане начались Дни культуры Чувашии, в которых приняли участие около 300 деятелей культуры. Особый интерес у жителей республики вызвали первый чувашский мюзикл «Нарспи», новая версия национального балета «Сарпиге», выставка «Изобразительное искусство современной Чувашии».