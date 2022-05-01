29 мая. Республика в событиях и лицах

1909 – в д. Байсубино Ядринского уезда (ныне Красноармейского района) родился Иван Ефимович Шашков, крупный ученый-практик ракетостроения, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Занимался проблемами прочности первых баллистических ракет, участвовал в процессе их создания и полигонной обработки. Был руководителем лаборатории по исследованию упругости летательных специальных изделий, а также возглавлял отдел специальных летательных аппаратов НИИ Министерства обороны СССР. Участвовал в подготовке к запускам ракет-носителей Р-7. Автор более 250 научных работ, 12 авторских свидетельств на изобретения летательных аппаратов.

1924 – в д. Питеркино Красночетайского района родился Иван Николаевич Охливанкин, один из первых чувашских оперных певцов, лирический тенор. Работал солистом в Чувашском государственном ансамб­ле песни и танца, Чувашском государственном музыкально-драматическом театре. Исполнитель партии Палля в премьерном показе оперы «Шывармань» Ф.С. Васильева, Сетнера в опере «Нарспи» И.Я. Пустыльника. В репертуаре – романсы, арии из русских и зарубежных опер, народные песни, песни военных лет, произведения чувашских композиторов.

1959 — в г. Пятигорск Ставропольского края родился Юрий Иванович Трепов, пианист, народный артист Чувашской Республики, заслуженный артист Российской Федерации. Является первым исполнителем ряда фортепианных сочинений чувашских композиторов. Им было исполнено более шестидесяти концертных программ. Лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей.

1971 – воспитанница Чебоксарской детско-юношеской спортивной школы №1, заслуженный мастер спорта СССР Виктория Михайловна Демьянская (Дмитриева) в составе женской команды СССР стала чемпионкой мира по баскетболу. С 1995 года работала учителем физкультуры в Чебоксарской средней школе №43. В столице республики проводится традиционный межрегиональный турнир по баскетболу на призы В.М. Демьянской.

2008 — решением Российской общественной комиссии по присуждению национальных наград Чувашская Республика удостоена ордена Петра Великого за исключительные заслуги, способствующие процветанию, славе и величию России.