27 мая. Республика в событиях и лицах

1908 – в д. Ердово Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района) родился Петр Ермолаевич Ермолаев, один из первых хирургов, организатор онкологической службы республики, заслуженный врач Чувашской АССР. Во время Великой Отечественной войны был начальником хирургической группы отдельной роты медицинского усиления Северо-западного фронта. Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями. После демобилизации работал заместителем главного врача Чебоксарской первой горбольницы, главным врачом Республиканского онкологического диспансера, онкологом Министерства здравоохранения Чувашской АССР.

Его именем названа улица в г. Чебоксары.

1947 – в пос. Киря Алатырского района родился Владимир Леонидович Смирнов, заслуженный мастер спорта СССР по вертолетному спорту. В детские годы семья переехала в Новосибирск, где он начал заниматься в местном аэроклубе «Сиблёт». В 1969-2001 годах служил в Новосибирском учебном авиационном центре летчиком-инструктором, командиром звена, старшим штурманом, начальником аэроклуба. Многократный абсолютный чемпион РСФСР, СССР мира по вертолётному спорту. По его инициативе создан авиакосмический музей в районном центре Кочнево Новосибирской области.

1953 – с должности помощника начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР вышел в отставку видный военачальник, генерал-полковник Иван Васильевич Смородинов, уроженец чувашского села Матаки Спасского уезда Казанской губернии (ныне Старые Матаки Алькеевского района Республики Татарстан). Он был из тех, на чью жизнь выпало три войны. На первую мировую его призвали простым солдатом. На второй – гражданской – стал начальником штаба дивизии. А в годы Великой Отечественной войны, в звании генерал-полковника, ведал всеми вопросами формирования и комплектования войск Красной Армии. Тридцать пять с половиной лет прослужил прославленный военачальник в нашей армии. Руководил штабами стрелковой дивизии, корпуса, армий, военных округов, возглавлял Главное управление формирования комплектования войск Красной Армии, был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (трижды), Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, иностранными орденами.

1989 – двадцатилетняя чувашская спортсменка Алина Иванова на розыгрыше Кубка СССР в Новополоцке установила мировой рекорд в ходьбе на 10 км. Чемпионка СССР, Европы и мира по спортивной ходьбе и в беге на полумарафонскую дистанцию, заслуженный мастер спорта СССР, судья всероссийской категории по лёгкой атлетике. Возглавляет республиканскую спортивную школу олимпийского резерва №8 имени Е. Николаевой, а также Федерацию лёгкой атлетики Чувашской Республике.

1996 – в Москве в Кремле подписан Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Чувашской Республики.