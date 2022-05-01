Пенсионный фонд и уполномоченный по правам ребенка в Чувашии заключили Соглашение о сотрудничестве

В документе, подписанном руководителями двух структур Валерием Николаевым и Алевтиной Федоровой, говорится о взаимодействии по обеспечению гарантий государственной защиты детей и прав семей с детьми и совместной разъяснительной работе по мерам соцподдержки семей с детьми, предоставляемым ПФР. Среди таких мер — маткапитал, пособия малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, а также ряд выплат, переданных Пенсионному фонду от органов соцзащиты. В частности, с января 2022 года ПФР назначает выплаты и пособия неработающим женщинам по уходу за ребенком до 1,5 лет, при рождении или усыновлении ребенка, а также беременным женам военнослужащих и на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. А с мая, по поручению Президента России, органы ПФР приступили к приему и рассмотрению заявлений на выплату семьям с невысокими доходами, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет. На сегодня через Пенсионный фонд уже назначены выплаты на более чем 23 тыс. детей республики.