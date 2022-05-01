Партнерства надежность достойна поощрения

В прошлый вторник в офисе филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» царило праздничное настроение: накануне энергетики подвели итоги акции «Надежный партнер» — состоялась церемония награждения ее победителей.

Бывает и дважды в одну воронку

«Честно говоря, телефонному звонку о нашей победе в акции и приглашению на награждение сначала не поверила, — признается хозяйка чебоксарского магазина «Камчатка 21» Ольга Павлова. — Подумала, мошенники — вон их сколько орудует в последнее время! Перепроверили, и мы с коллегами очень удивились, когда убедились, что нас не обманывают. Тем приятнее было получить подарок».

А вот у индивидуального предпринимателя Владимира Ластухина даже тени сомнений по поводу серьезности приглашения на церемонию награждения не возникло. В конце прошлого года он уже посещал офис ЭнергосбыТа. Тогда энергетики поощрили победителей акции «В Новый год — без долгов!», объявленной для юридических лиц, — среди них был и Владимир. Поэтому теперь приглашение на розыгрыш призов очередной акции его нисколько не смутило, хотя, говорит, все равно неожиданно — второй раз все-таки: «Это снаряд дважды в одну воронку не попадает, а получить подарок от энергетиков два раза, оказывается, можно».

Впрочем, ничего удивительного. Энергокомпания дорожит надежностью партнерства с добросовестными партнерами — все вполне заслуженно. Как раз добросовестности предпринимателю не занимать. «Всегда все оплачиваю вовремя, — продолжает Владимир. — Надо жить, рассчитывая свои силы. Обычно стараюсь платить даже авансом, чтобы не было ни перед кем никакой задолженности. Все равно нужно будет заплатить, так зачем копить долги?»

Договорились — исполняем

Отрадно, что такого же мнения — десятки, сотни потребителей тепла и горячего водоснабжения. Вот и индивидуальный предприниматель Игорь Чернов, оказывающий населению стоматологические услуги, подтверждает: «С энергосбытовой компанией у нас заключен договор — как можно нарушать? Энергетики четко исполняют свои обязательства, в свою очередь и мы не нарушаем предусмотренные договором условия — оплачиваем энергоресурсы своевременно».

Андрей Федотов, представляющий чебоксарский магазин сантехники, тоже отмечает обязательность сотрудников энергокомпании: «Услуги оказывают качественные — надежно обеспечивают теплом и горячей водой. Если и бывают кратковременные отключения, то всегда заранее предупреждают. Такого, чтобы не предупредили, на моей памяти не было». Раньше за отопление магазина отвечало муниципальное предприятие, с прошлого года территория ответственности «Т Плюс» расширилась — отныне вся столица республики под «теплым крылом» компании. Радует, отмечает Андрей, что этот переход оказался без неприятных эксцессов, незаметным — без каких-либо изменений в ущерб качеству теплоснабжения и ГВС.

Порядочность у энергетиков в цене

К полезным подаркам от энергетиков жители трех городов присутствия филиала энергокомпании — Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы — уже, можно сказать, привыкли. Для клиентов — физических лиц ежегодно проходит несколько акций. С прошлого года начали поощрять и клиентов — юридических лиц: акцию «В Новый год — без долгов!» провели и среди них. А теперь вот первый раз «Надежный партнер» определил самых добросовестных потребителей — юридических лиц и собственников нежилых помещений, поставщиком тепла и горячей воды для которых является ПАО «Т Плюс». Акция, как планируется, тоже станет ежегодной. Для участия в ней необходимо было до 30 апреля 2022 года оплатить квитанции за тепло и горячую воду за апрель и май текущего года, зарегистрироваться в личном кабинете или подписаться на электронный документооборот. И, конечно, при этом у клиентов не должно быть задолженности перед энергокомпанией.

Филиал компании в общей сложности обслуживает более 5 тыс. юридических лиц. Отрадно, что условия «надежности партнерства» выполнили сотни клиентов, 284 из которых вышли в финал акции. Среди них генератор случайных чисел выбрал три десятка победителей — их и пригласили в офис филиала ЭнергосбыТа. Розыгрыш призов открытый и справедливый — каждый клиент название приза из лототрона доставал собственными руками. Спору нет, платить за полученные услуги — обязанность каждого. Но ответственное отношение к выполнению этой обязанности по оплате потребленных ресурсов, по мнению энергетиков, заслуживает поощрения.

С теплыми словами благодарности к добросовестным клиентам обратился директор филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович: «Именно ваша платежная дисциплина, ваша порядочность подвигли нас на проведение этой акции. Впервые объявив ее для юридических лиц, собственников нежилых помещений, мы руководствовались стремлением развивать доверительные отношения с нашими клиентами. «Надежный партнер» — само название акции говорит о ее сути. Вы являетесь нашими надежными партнерами, клиентами, друзьями, за что вам огромное спасибо!»

При этом руководство филиала помимо своевременности платежей важное значение придает и выполнению клиентами дополнительного условия акции, связанного с развитием дистанционных способов взаимодействия — регистрации в личном кабинете или переходу на электронный документооборот. Акция призвана способствовать большему распространению информации об электронных сервисах ЭнергосбыТа — удобных, позволяющих клиентам экономить время. Все направлено на повышение качества обслуживания клиентов, потому, уверен Вячеслав Зданович, в следующем году количество финалистов акции, надежных партнеров, будет еще больше.