Памятник Чапаеву в Гродно восстановили, но перенесли в другое место

Как и когда памятник Василию Чапаеву появился в белорусском городе, уже никто и не помнит. Но в 2019 году его демонтировали. А буквально на днях стало известно, что обновленный бюст легендарного героя Гражданской войны вернули, правда, установили уже на другом постаменте и на другой улице.

Отметим, монумент легендарному начдиву ставили и в других городах Белоруссии. Например, бюст Чапаева установлен в Мозыре Гомельской области. В некоторых СМИ упоминается, что был такой памятник и в Быхове на Могилевщине.

Молодое поколение жителей Белоруссии не всегда понимает, почему в честь Василия Чапаева, который, как утверждается, никогда не был в их краях, воздвигали монументы? Люди постарше объясняют: когда-то Россия и Белоруссия были одной страной, и Чапаева повсюду любили как всенародного героя. Образ бесстрашного начдива, который отважно сражался и в годы Первой мировой войны, и Гражданской, воодушевлял советских воинов и во времена Великой Отечественной войны. Фильм про его подвиги показывали на фронте. Имя кавалера трех Георгиевских крестов и Георгиевской медали в свое время носили многие улицы, колхозы. И поэтому установка памятника человеку, который вдохновлял людей, представителей старшего поколения не удивляет. Это наша общая история, говорят они. Но в Гродно на нее посмотрели иначе.

Споры вокруг монумента красному командиру начались года три-четыре назад. Зимой 2019 года памятник демонтировали. Интернет-издание Hrodna.Life тогда сообщало, что городские службы сняли с постамента в центре Гродно бюст героя Гражданской войны в России Чапаева, чтобы отреставрировать к 75-летию Гродненской области. Жители города стали обсуждать судьбу монумента. Некоторые предложили не возвращать его, а заменить на памятник поэту Михасю Василько (в честь него названа улица, где стоял бюст нашего земляка, хотя ранее она носила имя Чапаева). Затем стало известно, что скульптуру отправят в музей.

Информагентство «Красная весна» рассказало о ситуации подробнее, указав, что демонтированный для реставрации памятник власти города решили не возвращать по требованию белорусских националистов. Дескать, поводом для такого решения стала петиция, составленная двумя молодыми активистами. Они и просили не возвращать памятник Чапаеву, так как данный военный деятель не связан с Белоруссией.

Но мнения горожан разделились. Когда местные журналисты опрашивали жителей Гродно, многие высказывались, что это общая история, объединяющая два братских народа, дети и внуки должны знать об этом. «Красная весна», кстати, сообщала, что с июля 1941 года в лесах Брянщины и граничащей с ней Белоруссии действовал Трубчевский партизанский отряд № 2 имени Чапаева. Под командованием Василия Ивановича Кошелева, такого же отважного командира, «чапаевцы» героически сражались с фашистами вплоть до 19 сентября 1943 года, объединившись потом с войсками Брянского фронта…

Но что же с памятником? Спустя три года его все-таки вернули городу. Правда, установили уже на другой улице. Тут, рядом с воинской частью, где базируется Гродненский ОМОН, разбили и небольшой сквер. Как пишет газета «Вечерний Гродно», раньше бюст Чапаева возвышался на высоком помосте, сейчас его установили на низкие гранитные плиты. Сквер стилизовали, используя тематику Первой мировой и Гражданской войн. Возле лавочек поставили мусорные урны в виде артиллерийских орудий, в одну из скамеек вмонтировали копию револьвера, а на ее уголок водрузили буденовку.

Территория еще будет облагораживаться, заверили журналисты, добавив, что теперь Чапаев не одинок: неподалеку установлен бюст, по сути, его единомышленнику — не менее известному герою Гражданской войны, комдиву Щорсу родом из Украины. Его именем названа и сама улица.

КСТАТИ

Пока бюст Чапаева пребывал на реставрации, внучатая племянница комдива Марина Валентиновна обращалась к Президенту Республики Беларусь с просьбой передать в Россию демонтированный в 2019 году в Гродно бюст родственника. Также с представителями Гродненского облисполкома встречались и российские дипломаты, сообщило ИА «Красная весна».