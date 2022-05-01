Чебоксарский трактор выходит на Урал

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Концерны «Тракторные заводы» и «Уралвагонзавод» откроют совместное предприятие в Челябинске.
Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго Чувашии, эти два ведущих российских предприятия тракторостроения объединят усилия в разработке и производстве современной техники. Речь идет о развитии дорожно-строительного сегмента. По словам Виталия Ключникова, заместителя генерального директора по развитию и инновационной деятельности АО «Концерн «Уралвагонзавод», объединение компетенций партнеров позволит оптимально использовать производственные базы компаний, что даст необходимый спектр возможностей для выпуска востребованной отечественной линейки дорожно-строительной техники. В условиях внешнего давления совместные усилия крупнейших российских компаний, безусловно, удовлетворят растущие потребности рынка. Совместное предприятие сосредоточится на освоении новых видов дорожно-строительной техники и сборке текущих моделей.

Опубликовано: 25 мая 2022 г.


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