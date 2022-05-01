Российское общество «Знание» проводит Всероссийский конкурс «Лига Лекторов»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Лига Лекторов — это масштабный конкурс Российского общества «Знание» для просветителей, в рамках которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу. 

Цель соревнования – выявление, развитие и поощрение лекторов, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для просветительской деятельности по следующим направлениям:  

— экология и благотворительность; 

— социально-гуманитарные науки; 

— карьера и бизнес;  

— наука и технологии; 

— естественные науки; 

— медиа и маркетинг; 

— спорт и здоровый образ жизни; 

— культура и искусство. 

Победителей конкурса ждут новые возможности и ценные призы от Общества «Знание» и партнеров: финансовая поддержка на создание, развитие и продвижение просветительского контента; уникальная образовательная программа; доступ к новой аудитории; помощь в цифровизации контента; продвижение на федеральном уровне и др. 

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно познакомиться в Положении

Справочно: 

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества «Знание» действуют в 85 субъектах Российской Федерации.

Опубликовано: 21 мая 2022 г.


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