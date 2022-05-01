24 мая. Республика в событиях и лицах

1927 – бюро обкома ВКП(б) приняло решение о районировании Чувашской АССР. 5 сентября того же года Президиум ВЦИК принял постановление, согласно которому было упразднено существовавшее административное деление на 4 уезда и 55 волостей. Республика была разделена на 17 районов: Алатырский, Аликовский, Большебатыревский, (с центром в с. Большое Батырево), Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Красночетаевский, Козловский, Малояльчиковский (с центром в с. Малые Яльчики), Мариинско-Посадский, Порецкий, Татаркасинский, (с центром в с. Большой Сундырь), Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский и Ядринский. В последующие годы административно-территориальные изменения были продолжены. С 1966 года деление Чувашской Республики остаётся без изменений, в ее составе находится 21 район.

1938 – в г. Ленинград родился Александр Семенович Никитин, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, академик Международной академии информатизации, член-корреспондент Российской академии естественных наук, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. В январе 1942 года он был вывезен из блокадного Ленинграда в Чувашию, где его усыновил секретарь обкома ВКП (б) С.П. Никитин. Работал в комсомольских и партийных органах. В 1975–1998 годах – секретарь областного совета профсоюзов, первый заместитель председателя исполкома Чебоксарского горсовета, директор Чувашского межотраслевого территориального центра научно-технической информации и пропаганды Государственного комитета РСФСР по науке и технике. В течение 10 лет возглавлял филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г. Чебоксары. Автор более 60 научных работ, особую известность получили его изыскания по вопросам историко-культурного наследия чувашского народа: «Памятные места и достопримечательности Чебоксар и Чувашской Республики», «Мир Чувашский», «Чебоксарская старина», «Чебоксарское духовное училище. Его прошлое и настоящее» и другие.

1952 – вышел в свет первый номер республиканской газеты «Молодой большевик» (с ноября 1952 года – «Молодой коммунист») как параллельное издание газеты на чувашском языке «Çамрăк большевик» под общей редакцией. Учредитель – Чувашский обком ВЛКСМ. С 1966 года издание на чувашском языке прекратилось, на русском языке выходила до августа 1991 года.

1980 – в Чебоксарском районе основано одно из крупнейших тепличных хозяйств Поволжского региона России – агрофирма «Ольдеевская».