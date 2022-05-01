Непогода в Чувашии вносит коррективы в посевную

На сегодня в хозяйствах республики посеяно 140 тысяч га яровых зерновых и зернобобовых культур. Технические культуры посеяны на площади 10,2 тыс. га (в 2021 году — 12,9 тыс. га), в том числе 3,3 тыс. га рапса, 2,8 тыс. га горчицы. В 18 муниципальных районах картофель посажен на 839 га — в три раза меньше, чем в прошлом году. В Алатырском, Батыревском, Шемуршинском и Яльчикском районах посеяно 336 га сахарной свеклы, в прошлом году за этот период было посеяно 656 га. Однолетние травы посеяны на площади в два раза меньшей по сравнению с прошлым годом — 6,4 тыс. га. По сообщению Минсельхоза республики, сдерживающим посевные работы фактором являются погодные условия. Температурные значения начала мая по данным синоптиков ниже среднемноголетних показателей. При этом прогнозы на текущую неделю неутешительны — температурный фон продолжит оставаться низким, ожидается выпадение осадков.