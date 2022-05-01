Бизнес Чувашии оценил эффективность мер поддержки

Опрос предпринимателей республики проводили по инициативе ГИС Государственного Совета России с 14 по 22 апреля. Субъекты бизнеса могли оценить эффективность мер поддержки и внести свои предложения для плана первоочередных мероприятий.

Первые итоги подвели на заседании президиума штаба по поддержке устойчивости экономики Чувашии. Всего в онлайн-опросе приняли участие 282 организации республики. Большинство предпринимателей осведомлены о поддержке в условиях санкционного давления. Самыми востребованными мерами назвали льготное кредитование, субсидии, гранты социальному бизнесу, мораторий на проверки.

«В ходе опроса выявлены отрасли, нуждающиеся в дополнительной поддержке со стороны властей. Это промышленность, сельское хозяйство, торговля. 37% респондентов удовлетворены условиями предпринимательской деятельности в Чувашии. Предлагается на очередных заседаниях рабочих групп обсудить с бизнесом итоги опроса», — отметил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Сейчас на федеральном уровне принято шесть пакетов с двумястами первоочередными мерами по поддержке бизнеса в условиях санкционного давления. Правительство утвердило правила докапитализации региональных фондов развития промышленности, улучшены условия специальной кредитной программы для системообразующих предприятий промышленности и торговли, упрощено согласование с ФАС сделок по приобретению имущества стоимостью от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей.

МЕЖДУ ТЕМ

В Минэкономразвития отмечают, что в последнее время выросла потребность в льготном кредитовании. В республике одобрили заявки от девяти системообразующих организаций и ста восьмидесяти субъектов МСП. А в рамках введенного моратория на проверки бизнеса в Чувашии отменены все плановые проверки. Это позволило снизить административную нагрузку, а также сделать акцент на проведении профилактических мероприятий. За два месяца моратория по исключительным основаниям, установленным законодательством, проведено лишь 43 внеплановых контрольных мероприятия, это в три раза меньше, чем за два месяца до введения моратория.