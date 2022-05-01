Есть такая профессия — растения защищать

Современное сельское хозяйство немыслимо без использования профессиональных средств защиты растений. В разгар посевной, с приближением сезона, когда сельскохозяйственным культурам требуется надежная защита от вредителей и болезней, тема приобретает особую значимость. Между тем специалисты утверждают, что в России рынок применения СЗР до конца еще не сформирован: хотя в последние годы объемы использования тех же пестицидов в расчете на гектар и растут, все равно — они в разы уступают, к примеру, европейским показателям. Отсюда и урожаи меньше, и эффективность сельхозпроизводства оставляет желать лучшего. За содействие решению проблемы взялась группа компаний «Шанс», которая работает на рынке средств защиты растений с 2004 года и входит в пятерку крупнейших федеральных компаний отрасли. Компания из года в год наращивает объем поддержки сельскохозяйственного производства, и все больше российских, в том числе чувашских аграриев, надежду на высокие урожаи связывают именно с ней. Почему именно «Шанс»? — с этого вопроса началась наша беседа с Владимиром Шуверовым, руководителем представительства ГК «Шанс» в Чувашии и Марий Эл.

Поставляем то, что сами производим

— Я бы назвал три главных преимущества сотрудничества сельхозпредприятий с группой компаний «Шанс»: собственное производство качественных препаратов, высокий уровень сервиса и научный потенциал, — отметил Владимир Борисович. — Это позволяет компании обеспечивать российских аграриев отечественными пестицидами мирового уровня качества по конкурентоспособной цене, круглосуточно осуществлять доставку препаратов клиентам и их научно-консультационную поддержку.

— Можете рассказать более подробно о каждой из этих составляющих?

— 2020 год стал важной вехой в истории компании, значимой для агропромышленного комплекса всей страны. В городе Елец Липецкой области вступил в строй завод по производству химических средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз» — один из самых современных в России и крупнейших в Европе, построенный с использованием высокотехнологичного оборудования ведущих мировых компаний. Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей. С выходом на проектную мощность предприятие будет выдавать на-гора 50 млн литров высококачественной продукции в год, что составляет порядка четверти потребности российских сельхозпроизводителей в пестицидах.

В 2021 году было заложено более 600 демонстрационных опытов с использованием препаратов производства «Шанс Энтерпрайз» в сельхозпредприятиях по всей стране. Все препараты показали высокую биологическую эффективность на уровне лучших мировых производителей, надежно защитив урожай от сорняков, вредителей и болезней. Производство наращивает мощности, научно-исследовательский центр компании активно занимается разработкой новых средств химической защиты растений, совершенствует рецептуры препаратов с целью повышения биологической и экономической эффективности. Продуктовая линейка группы компаний «Шанс» сегодня насчитывает уже более 80 препаратов из всех групп пестицидов и микроудобрений.

Кстати, при нашем содействии для представителей АПК организовано несколько поездок на завод: многие руководители и специалисты хозяйств региона смогли побывать в цехах предприятия, убедились в высокой культуре производства — вернулись под большим впечатлением. Уверен, в том числе и это способствует тому, что полку наших клиентов все прибывает. По стране выбор в пользу ГК «Шанс» сделали уже более 3 тыс. аграриев. В том числе в Чувашии и Марий Эл в этом году свои посевы доверили нам около 160 хозяйств — как крупных сельхозпредприятий, так и небольших КФХ. В том числе — известное марийское ООО «Звениговский», агрохолдинг КиПиАй, ООО «Авангард», агрокомплекс «Ак Барс», хозяйства «Красный партизан», «Таябинка» и многие другие.

Все отмечают качество и эффективность наших препаратов. И — сервис нашего обслуживания. Нашим клиентам достаточно одного телефонного звонка: доставим СЗР и микроудобрения не только в обговоренный день, но и в час — прямо в поле. При этом наш специалист может помочь правильно подготовить раствор препарата и залить его в бак — зачастую именно так и происходит.

Агроном научит…

— Мы знаем, что сегодня на рынке СЗР представлено много компаний. И зачастую специалистам хозяйств бывает сложно сориентироваться в огромном ассортименте средств защиты растений и определить, что нужно именно им.

— Наше представительство имеет собственных агрономов — высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы «на земле», которые всегда открыты для диалога. Они не просто консультируют, как правильно применить препараты, но и дают ценные советы по повышению урожайности. Обеспечиваем полное агрономическое сопровождение наших клиентов — от первой обработки семян до сбора урожая. Особенности климатических условий в регионе, распространенность тех или иных вредителей, сорняков, болезней и т.д. — с учетом всех этих условий подбираем наиболее эффективные препараты.

К сожалению, нередко хозяйства покупают те средства защиты, которые им предлагает продавец. При этом логика аграриев простая: дорого — значит, качественно. И зачастую получают плачевный результат. Для нас такой подход неприемлем, ибо мы дорожим своими клиентами — для нас важно, чтобы СЗР, микроудобрения от «Шанса» приносили им пользу — в виде надежной защиты растений, увеличения урожайности зерновых, картофеля, других культур. Программы защиты растений, разрабатываемые нами для хозяйств, включают широкий спектр мероприятий. Практикуем так называемую листовую диагностику, для чего используем собственную лабораторию. Определяем наличие питательных элементов в почве, по результатам этих исследований предлагаем сельхозтоваропроизводителям необходимые именно им микроудобрения. Наше сопровождение продолжается и после применения СЗР: консультируем, проверяем, интересуемся результатами…

Тесное взаимодействие не прерывается даже в зимнее время. Уделяем большое внимание обучению потребителей особенностям применения наших препаратов. Для этого в офисе представительства оборудован специальный класс, куда приглашаем специалистов хозяйств, с ними проводят занятия ученые научно-исследовательского центра компании — каждый может получить подробные научно обоснованные ответы на интересующие их вопросы.

Качеству — внимание особое

— Дороговизна химических средств защиты растений, удобрений привлекательна для всяких, скажем так, «дельцов», которые под видом качественных препаратов хозяйствам подсовывают фальсификат, контрафакт. Как подстраховаться от обмана?

— Ну начнем с дороговизны. Как я уже говорил, ГК «Шанс» сегодня сама производит большой ассортимент пестицидов и микроудобрений. Завод построен на территории особой экономической зоны «Липецк», что предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. Во-вторых, в марте текущего года «Шанс Энтерпрайз» включен в перечень системообразующих организаций российской экономики, для которых предусмотрен ряд мер поддержки: государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат. Это подтверждает значимость предприятия для отечественной отрасли СЗР и позволяет группе компаний уверенно развиваться и наращивать производственные мощности. Безусловно, все это сказывается и на себестоимости производимой заводом продукции, помогает удерживать ее конкурентные цены. Собственное производство позволяет работать без посредников, тем самым «накрутки» к цене исключаются.

А проблема фальсификата на рынке действительно актуальна. Да, «бодяжат»: берут препараты известных брендов, разбавляют и предлагают клиентам. Такой «суррогат» хотя и «работает», но действие его очень поверхностное. Навар для «дельцов», как вы понимаете, огромный, а для клиента — никакой пользы. Из-за недостатка средств он «клюнул» на дешевизну — решил сэкономить, а тут получается, что еще и деньги на ветер. В себестоимости произведенной сельскохозяйственной продукции доля СЗР весьма существенна. Поэтому трата денег впустую, на фальсификат — удовольствие непозволительное. Вот почему мы постоянно предупреждаем своих клиентов об осторожности: к поставщикам пестицидов, удобрений, которых сегодня развелось множество, нужно подходить очень внимательно и избирательно.

В мае этого года Правительство России утвердило постановление о создании государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов — ФГИС «Сатурн». Внедрение этой системы должно значительно снизить долю контрафакта на российском рынке СЗР, который сегодня составляет порядка 30%. ГК «Шанс» уже готова к интеграции с этой системой — продукция компании маркируется на всех этапах производства и имеет Дата Матрикс коды. Это позволяет гарантировать потребителям подлинность и качество наших препаратов.

Система менеджмента качества «Шанс Энтерпрайз» признана соответствующей мировым стандартам. Сотрудничество с нами исключает все риски, потому что мы продукцию поставляем собственную — напрямую с завода, на котором контролю качества уделяется особое внимание, он имеет восемь (!) ступеней. Более того, по желанию клиентов мы за наш счет проводим анализ поставляемой нами продукции в лаборатории Россельхозцентра — подтверждаем оптимальное содержание активных веществ.

С «Шансом» — значит, с урожаем

— Владимир Борисович, региональным представительством ГК «Шанс» вы руководите почти пять лет — с первого дня его открытия: можете утверждать, что чувашские сельхозтоваропроизводители сегодня пришли к осмыслению того, что без химических СЗР, микроудобрений высокие урожаи недостижимы, и в большинстве своем стремятся все-таки использовать рекомендуемые наукой технологии?

— Еще недавно, полтора десятка лет назад, многие о сегодняшних урожаях и не мечтали. 30 центнеров зерна с гектара — максимум, на который могли рассчитывать. Те хозяйства, которые смогли внедрить передовые технологии, сегодня получают 60 центнеров, и это не предел. Я в свое время тоже руководил хозяйством. Помню, для работы 12 пропашных тракторов в посевную в три смены нам приходилось подготавливать почти 50 трактористов! Все равно посевная страда затягивалась на три, а то и четыре недели. И, посмотрите, что происходит сегодня: ту же работу на 2-3 тракторах за меньшее время выполняют несколько трактористов. Так же и с технологиями применения СЗР, микроудобрений, включающих в себя микроэлементы и стимуляторы роста в виде органических кислот: при грамотном их использовании на тех же землях при тех же трудозатратах можно получать существенно больший урожай, значительно повысить качество выращенной продукции. И доход с отдельного гектара земли — на сотни тысяч рублей больше. Многие аграрии это уже поняли, увеличивающееся количество наших клиентов — тому подтверждение. А тех, кто еще сомневается в эффективности новых технологий, будем убеждать на примере передовых хозяйств, успешно сотрудничающих с нами.

— Спасибо за интересную беседу.

— А вам — за проявленный к нашей деятельности интерес. Пользуясь случаем, хочу пригласить наших клиентов — настоящих и потенциальных — на традиционные Дни поля, в которых мы ежегодно участвуем. В Марий Эл День поля пройдет 10 июня, в Чувашии намечен на начало июля. Приходите: будет возможность ознакомиться с нашей продукцией, ну и на все вопросы, безусловно, ответим.

Также приглашаю сельхозпроизводителей посетить завод «Шанс Энтерпрайз» в Липецкой области и увидеть, как производятся российские СЗР мирового уровня качества!

МНЕНИЯ ПАРТНЕРОВ

Хамит Гиматдинов, главный агроном ООО «Авангард»:

— Поставщиков пестицидов, микроудобрений сегодня много, поэтому в самом начале продукцию ГК «Шанс» взяли только на пробу. Убедились в ее эффективности. Затем я посетил завод «Шанс Энтерпрайз» — впечатлило. Предприятие новое, везде современное оборудование — вмешательство человеческих рук сокращено до минимума, строго соблюдаются все технологии. Вернулся, доложил руководителю — он тоже изъявил желание увидеть все своими глазами. Съездил, ознакомился, после чего и наладилось активное сотрудничество с ГК «Шанс».

Наше предприятие занимается свиноводством — 85 тыс. голов свиней. Плюс — дойное стадо коров. Кормов нужно очень много, на пахотных землях площадью 30?тыс. га необходимо обеспечить максимальную урожайность. Поэтому нам нужны надежные поставщики СЗР и микроудобрений. В надежности ГК «Шанс» уверены: из 80 млн рублей, выделяемых нашим предприятием в этом году на закупку СЗР и микроудобрений, порядка 20 млн рублей — ее доля.

Никандр Горячкин, первый зам. генерального директора ООО «Звениговский»:

— Почему именно ГК «Шанс»? Во-первых, качество ее продукции. Оно строго соответствует тому, что, скажем так, заявлено на этикетке, это подтверждают лабораторные исследования. Средства защиты растений, микроудобрения нынче недешевые — права на ошибку не имеем, потому и требуем лабораторного анализа. Во-вторых, ГК «Шанс» подкупает гибкой политикой в работе с клиентами. Хочу отметить хорошую организацию логистики: проблем с доставкой продукции никогда не было. Ну и главный плюс сотрудничества с компанией — ее агрономическое сопровождение: проконсультируют, подскажут, объяснят — не все, поверьте, так работают. Чувашским представительством группы компаний руководит Владимир Шуверов, с которым у нас сложились очень добрые отношения, — дай бог ему здоровья!

Николай Иванов, председатель колхоза «Красный партизан»:

— С представительством ГК «Шанс» начали работать с прошлого года — закупили продукцию «на проверку». Гербициды, протравители семян хорошо себя зарекомендовали, нынче сотрудничество расширяем. Этому способствовало и посещение завода «Шанс Энтерпрайз»: большое новое предприятие с высокотехнологичным производством — действительно есть что посмотреть.

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