В Шумерлинском районе сельчане скинулись и пробурили скважину

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Бурить скважину начали ранней весной, когда земля еще была под снегом. Фото cap.ru

С чистой водой и хорошим настроением встретили майские праздники жители деревни Тугасы.

Проблема водоснабжения в этой деревне в последние годы стояла очень остро. Особенно она обострялась летом в аномально жаркую и засушливую погоду, сообщают на сайте Шумерлинского муниципального округа. Чтобы как можно быстрее исправить ситуацию, сотрудники Ходарского территориального отдела предложили сельчанам принять участие в программе инициативного бюджетирования с проектом по устройству водозаборной скважины. Народ это предложение поддержал.

Сначала в деревне были проведены геологические изыскания по определению места и запасов воды. Затем работники подрядной организации, выигравшей аукцион, пробурили 120 метров скважины, установили обсадные колонны. И вот, наконец, перед праздниками состоялся запуск новой скважины. «Вода пошла чистая, без запаха», — радовались жители деревни.

Опубликовано: 18 мая 2022 г.


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