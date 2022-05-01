В Шумерлинском районе сельчане скинулись и пробурили скважину

С чистой водой и хорошим настроением встретили майские праздники жители деревни Тугасы.

Проблема водоснабжения в этой деревне в последние годы стояла очень остро. Особенно она обострялась летом в аномально жаркую и засушливую погоду, сообщают на сайте Шумерлинского муниципального округа. Чтобы как можно быстрее исправить ситуацию, сотрудники Ходарского территориального отдела предложили сельчанам принять участие в программе инициативного бюджетирования с проектом по устройству водозаборной скважины. Народ это предложение поддержал.

Сначала в деревне были проведены геологические изыскания по определению места и запасов воды. Затем работники подрядной организации, выигравшей аукцион, пробурили 120 метров скважины, установили обсадные колонны. И вот, наконец, перед праздниками состоялся запуск новой скважины. «Вода пошла чистая, без запаха», — радовались жители деревни.