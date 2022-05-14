Школьники и студенты Чувашии открывают «Новые горизонты»

Стартовал федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» общества «Знание». В этом году мероприятие призвано помочь молодежи открыть возможности для реализации своих талантов и идей в различных сферах. Программа марафона включает 5 тематических треков, которые будут организованы на отдельных площадках в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Уже сегодня перед слушателями выступили видные политические и государственные деятели, среди которых пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«На протяжении как минимум пары десятилетий Россия развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования, развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты и возможности», — отметил Дмитрий Песков в своем выступлении.

Отметим, что просветительский форум «Новые горизонты» уже становился гостем Чувашии. 30 апреля на базе ЧГУ им. Ульянова психологи, экономисты, социологи, историки общества «Знание» обсудили с молодежью республики роль России в мировой экономике и перспективы молодежи для профессионального и личностного развития.

«Для меня участие в образовательном марафоне – это возможность познакомиться с новыми людьми, получить знания в IT-сфере, так как я планирую в будущем стать программистом и создавать полезные сервисы. На сегодняшний день в сфере информационных технологий для молодых специалистов открываются широкие возможности, что дает дополнительный стимул для самореализации», — призналась ученица 10 класса из г. Новочебоксарск Екатерина Карпова.

Отметим, что в программу марафона включены не только выступления из студий, но также видеоэкскурсии. Более 50 из них проведут губернаторы и лидеры бизнеса, деятели науки и культуры. Также в рамках марафона школьники Чувашии примут участие в финале первой Всероссийской образовательной игры старшеклассников.

Трансляция будет доступна для всех желающих на официальном сайте и в сообществе «ВКонтакте» российского общества «Знание». Марафон завершит свою работу 19 мая.