Школьница из Чувашии поедет в «Поезде Памяти»

В начале мая завершился отбор участников Российско-Белорусского патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти». Для участия в конкурсном отборе школьникам предложили заполнить анкету на сайте «Большой перемены» и записать видеоролик на тему «Почему я хочу стать участником «Поезда Памяти?» Также конкурсанты подготовили краткое эссе на тему «Дороги памяти». От России в проекте примут участие 100 десятиклассников, среди которых и Полина Яковлева, ученица канашской средней школы № 6. Всего в этом проекте будут задействованы 200 подростков из двух стран. Как считает Полина, стать частью события такого масштаба — невероятная удача. Маршрут следования построен таким образом, что поезд пройдет через знаковые города, где ребята ознакомятся с местами боевой славы. «Поезд Памяти» стартует 22 июня в Бресте и финиширует в Минске 3 июля.