Нацбанк Чувашии: подделывают даже 10-рублевые монеты

Первые три месяца 2022 года пополнили статистику выявленных фальшивых купюр 32 российскими денежными знаками с признаками подделки. Это меньше, чем в прошлом году, — тогда в банковском секторе изъяли 62 банкноты, сообщают в Отделении-Национальном Банке по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ. Чаще всего подделывают пятитысячные купюры, их выявили 18 штук. Также обнаружены 6 «бумажек» номиналом 2000 рублей, пять — 1000 рублей и одна фальшивка в 500 рублей. Что интересно, из оборота убрали и пару ненастоящих десятирублевых монет.