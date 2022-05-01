Похитителю могильных оград изменили приговор

По представлению прокуратуры Верховный суд Чувашии назначил более суровое наказание уроженцу Республики Коми, похищавшему ограды с территорий кладбищ в Чувашии.

Моргаушский районный суд установил, что в 2020 году 47-летний мужчина совершил кражу 26 могильных оград. И за это в прошлом году приговорил его к 1 году и 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

По мнению прокуратуры, это наказание было чрезмерно мягким, не соответствовало тяжести совершенных многочисленных преступлений. К тому же фигурант дела потерпевшим материальный ущерб не возместил.

Судебная коллегия Верховного суда республики, рассмотрев прокурорскую апелляцию, отменила приговор суда первой инстанции и назначила осужденному наказание в виде лишения свободы на тот же срок с отбыванием наказания в колонии-поселении.