Похитителю могильных оград изменили приговор

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По представлению прокуратуры Верховный суд Чувашии назначил более суровое наказание уроженцу Республики Коми, похищавшему ограды с территорий кладбищ в Чувашии.
Моргаушский районный суд установил, что в 2020 году 47-летний мужчина совершил кражу 26 могильных оград. И за это в прошлом году приговорил его к 1 году и 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
По мнению прокуратуры, это наказание было чрезмерно мягким, не соответствовало тяжести совершенных многочисленных преступлений. К тому же фигурант дела потерпевшим материальный ущерб не возместил.
Судебная коллегия Верховного суда республики, рассмотрев прокурорскую апелляцию, отменила приговор суда первой инстанции и назначила осужденному наказание в виде лишения свободы на тот же срок с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Опубликовано: 17 мая 2022 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.