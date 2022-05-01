Чир-лидеры из ЧГУ показали красочную программу и победили

Недавно в Москве завершились всероссийские соревнования среди студенческих коллективов по чир-спорту. Сборная Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова «POWER» продемонстрировала отличный уровень спортивной подготовки и успешно выступила на престижном турнире.

Всего в соревнованиях участвовали коллективы из 16 регионов России, которые представили на суд жюри красочные программы. В условиях серьезной конкуренции команда из Чувашии заняла первое место в дисциплине «Чирлидинг-стант-смешанный».

«Это одна из главных наших побед. Три года мы мечтали о том, чтобы выйти всей командой в профессиональный спорт. И это получилось! — поделилась эмоциями капитан коллектива Екатерина Коршунова. — Победа сделала наш вуз лидером в данном виде спорта! Я горжусь, что команда показывает высокие результаты. Конечно, это только начало, и мы рады, что оно золотое!»

Дополнили приятную картину хороших результатов коллектива «POWER» два четвертых места в дисциплинах «Чирлидинг-стант-партнерский» и «Чирлидинг-группа-смешанная».

Кстати, чирлидинг как направление студенческого творчества зародился в ЧГУ в 2016 году, когда была создана команда «POWER». Постепенно коллектив стал неотъемлемой частью многих важных для университета событий — баскетбольных и хоккейных матчей, праздничных концертов, дней открытых дверей и многого другого…