В столице Чувашии к летнему сезону начали благоустраивать пляжи

Как сообщили на еженедельной планерке в администрации Чебоксар, все подготовительные работы планируется завершить до 30 мая.

К открытию купального сезона готовятся четыре городских пляжа: Центральный, Афанасьевский, Новосельский и Левобережный. Сейчас коммунальные службы убирают накопившийся мусор. Также на пляжи завезли и начали разравнивать три тысячи тонн песка. На очереди — обследование дна водолазами и взятие проб почвы и воды.

Для предотвращения травматизма при заходе в воду на Центральном и Афанасьевском пляжах устанавливают трапы с поручнями. Границы плавания в местах купания обозначат буйками оранжевого цвета, а специально для детей определят отдельные акватории. Вдобавок на Афанасьевском пляже сделают два сервисных блока для обслуживания отдыхающих, в том числе комнату матери и ребенка.

Работать на городских пляжах будет специально подобранный персонал — медицинские работники и спасатели. Сейчас организован набор 24 матросов-спасателей. Они проходят обучение на базе бассейна «Спартак». Там же отрабатываются приемы, способы спасения на воде и оказание доврачебной помощи.

Кстати, на еженедельной планерке был поднят вопрос о транспортной доступности Левобережного пляжа. Глава администрации города Денис Спирин дал поручение рассмотреть варианты решений.