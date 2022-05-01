Мэрия Москвы передала Чебоксарам арт-объекты

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Несмотря на то, где установят «Часы желаний», горожане все равно смогут проверить волшебные свойства необычного арт-объекта. Фото og21.ru

Песочные часы исполнят ваши желания

Новые арт-объекты в скором времени украсят Чебоксары. Уличные композиции — «Часы желаний», «Колесо-кресло» и «Арка» не просто оживят общественное пространство, но и подарят хорошее настроение. Например, в часах вместо песка — светящиеся синим и белым светом шарики. Перевернув их, можно загадать желание, пока шарики из одного сосуда пересыпаются в другой.

Современное парковое оборудование поступило в столицу республики в качестве подарка от мэрии Москвы. Теперь дело за малым — определить, где лучше всего разместить эти объекты. И тут не обойтись без помощи горожан.

На портале «Открытый город» уже запустили голосование по выбору места. Выбрать можно из нескольких вариантов, среди которых парк Николаева, Лакреевский лес, Студенческий сквер, Дубовая роща или площадь перед ДК «Салют». Голосование продлится до 3 июня.

Опубликовано: 16 мая 2022 г.


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