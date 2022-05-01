Сборная Чувашии по спортивному туризму сегодня направится на «Туриаду-2022»

В Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в эти дни соберутся 700 участников туристического лагеря со всей страны. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Нашу республику там представят 40 спортсменов из Чебоксар, Новочебоксарска, Цивильска и Ядринского района.
«Сборная команда Чувашии была сформирована по результатам региональных соревнований. В состав вошли как опытные участники «Туриады», так и новички. Уверен, что ребята приложат все усилия, проявят свой потенциал во всех испытаниях и достойно представят Чувашию», — отметил президент Федерации спортивного туризма республики Владимир Атачкин.