Сборная Чувашии по спортивному туризму сегодня направится на «Туриаду-2022»

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Саратовской области на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в эти дни соберутся 700 участников туристического лагеря со всей страны. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Нашу республику там представят 40 спортсменов из Чебоксар, Новочебоксарска, Цивильска и Ядринского района.

«Сборная команда Чувашии была сформирована по результатам региональных соревнований. В состав вошли как опытные участники «Туриады», так и новички. Уверен, что ребята приложат все усилия, проявят свой потенциал во всех испытаниях и достойно представят Чувашию», — отметил президент Федерации спортивного туризма республики Владимир Атачкин.
Опубликовано: 16 мая 2022 г.


Читайте также:

Семь жителей Чувашии вернулись из-за границы на родину
Посмотреть на Чувашию и оставить здесь деньги
Шумерлинская Баба Яга появилась на сказочной карте России
В День республики состоялось техническое открытие обновленной Красной площади
«Планов много, давайте работать…»
Крымчан интересует чувашский лук, а нас - отдых на море
Чувашия с высоты Птичьего полета: на что посмотреть туристам в нашей республике
Спортсмены Чувашии показали мастерство на Кубке России по спортивному туризму

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.